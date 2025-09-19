Η Αγκαλιά Τραμπ – Ερντογάν: Δυσμενής εξέλιξη αποτέλεσμα μιας εθνικά επικίνδυνης εξωτερικής πολιτικής

του Δημήτρη Γ. Απόκη*

Η ενθουσιώδης ανακοίνωση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την επίσκεψη του Τούρκου Προέδρου, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στον Λευκό Οίκο στις 25 Σεπτεμβρίου, είναι μια σαφώς δυσμενής εξέλιξη, για τα εθνικά συμφέροντα και την ασφάλεια της Ελλάδας. Καθώς ο Τραμπ εξυμνεί τη «πολύ καλή σχέση» τους και προαναγγέλλει τεράστια στρατιωτικά συμβόλαια, συμπεριλαμβανομένης της μαζικής αγοράς αεροσκαφών Boeing, μιας σημαντικής αναβάθμισης F-16 και της επανέναρξης των συνομιλιών για τα F-35, η Αθήνα παρακολουθεί ανήμπορη ενώ οι υπαρξιακές της απειλές ενισχύονται.

Αυτό δεν είναι διπλωματία. Είναι μια ανεύθυνη παραχώρηση σε έναν νεο-οθωμανικό εκβιαστή, και η ευθύνη πέφτει απευθείας στην ανερμάτιστη και εθνικά επικίνδυνη εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη.

Η κυβέρνησή με την πολιτική της άβουλης υποχώρησης απέναντι στην Τουρκία, την προδοσία βασικών συμμάχων όπως το Ισραήλ, την υιοθέτηση της «woke» ατζέντας και την ανύπαρκτη σχέση με την κυβέρνηση Τραμπ, έχει αφήσει την Ελλάδα εκτεθειμένη, απομονωμένη και στο χείλος της κρίσης.

Ας ξεκινήσουμε με το προφανές: Η συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν σηματοδοτεί προμηνύει σοβαρούς κινδύνους για την ελληνική ασφάλεια. Η στρατιωτική ενίσχυση της Τουρκίας, με αμερικανικό οπλισμό, υπονομεύει άμεσα την εύθραυστη ισορροπία στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Μόνο η συμφωνία για τα F-16 εκσυγχρονίζει τον παλιό στόλο της Τουρκίας, δίνοντας στον Ερντογάν τα μέσα να εντείνει τις επιθετικές του υπερπτήσεις και τις διεκδικήσεις εδαφών εναντίον ελληνικών νησιών.

Η επανέναρξη των συνομιλιών για τα F-35 με θετικό πρόσημο όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή του ο Αμερικανός Πρόεδρος, προμηνύει ένα εφιαλτικό μέλλον. Η παροχή stealth μαχητικών σε ένα καθεστώς που απειλεί συνεχώς συμμάχους του ΝΑΤΟ θα διαλύσει οποιοδήποτε ποιοτικό πλεονέκτημα διατηρεί η Ελλάδα, ειδικά καθώς η Αθήνα βρίσκεται στην πορεία να αποκτήσει τα δικά της F-35 για να παραμείνει ανταγωνιστική.

Αυτό δεν είναι αφηρημένη γεωπολιτική. Είναι ένα άμεσο πλήγμα στην ελληνική κυριαρχία. Τα επεκτατικά όνειρα του Ερντογάν για μια «Γαλάζια Πατρίδα» που καταπίνει τα ελληνικά ύδατα γίνονται πολύ πιο εφικτά όταν η Ουάσιγκτον, στηρίζει την πολεμική του αεροπορία.

Και πού είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη σε όλα αυτά; Ελπίζει ότι οι ευγενικές συνομιλίες θα αποτρέψουν έναν δικτάτορα που έχει ήδη παραβιάσει χιλιάδες φορές τον ελληνικό εναέριο χώρο. Το αποτέλεσμα; Μια αδύναμη Ελλάδα, μια ενθαρρυμένη Τουρκία και μια περιοχή που κλυδωνίζεται προς σύγκρουση—όλα επειδή η σημερινή Ελληνική κυβέρνηση, προτιμά την «αποκλιμάκωση» αντί της αποτροπής.

Αυτό μας φέρνει στην ντροπιαστική εξωτερική πολιτική υποχώρησης απέναντι στην Τουρκία, μια δειλή στρατηγική που έχει διαβρώσει τα ελληνικά κόκκινα όρια ταχύτερα από ό,τι οι διεκδικήσεις διάβρωσης των ακτών μας. Αντί να αντιμετωπίσει ευθέως τις προκλήσεις του Ερντογάν—παράνομες γεωτρήσεις στις ελληνικές ΑΟΖ, χρήση μεταναστών ως όπλο στα σύνορα, επιθετική ρητορική για αποστρατιωτικοποίηση των ελληνικών νησιών, η κυβέρνηση Μητσοτάκη με τον κατά δήλωσή του φιλέλληνα Υπουργό Εξωτερικών κ. Γεραπετρίτη, έχει επιλέξει ατέλειωτες «θετικές ατζέντες» και συνόδους που δεν αποφέρουν τίποτα πέρα από φωτογραφίες.

Ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, έχει καταγγείλει αυτή την εθνικά καταστροφική εξωτερική πολιτική ως καθαρή υποχώρηση, προειδοποιώντας ότι προκαλεί τουρκική επιθετικότητα. Διεγράφη από τον κ. Μητσοτάκη, αλλά σήμερα δικαιώνεται για μια ακόμη φορά πανηγυρικά.

Ο κ. Μητσοτάκης μιλάει σκληρά για μη συζήτηση κυριαρχίας, ωστόσο έχει προτείνει παραπομπή διαφορών ΑΟΖ σε διεθνή δικαστήρια—ένα ολισθηρό μονοπάτι που θα μπορούσε να νομιμοποιήσει τις ψευδείς τουρκικές αξιώσεις.

Αυτό δεν είναι ρεαλισμός. Είναι παράδοση μεταμφιεσμένη σε διπλωματία. Κανονικοποιώντας τις σχέσεις χωρίς να εξασφαλίζει παραχωρήσεις, ο πρωθυπουργός έχει δείξει αδυναμία, ανοίγοντας τον δρόμο για τον Τραμπ να ανταμείψει τον Ερντογάν με οπλικά συμβόλαια. Η Ελλάδα αξίζει έναν ηγέτη που θα χαράξει πραγματικές και ουσιαστικές κόκκινες γραμμές, όχι έναν που τις σβήνει για χάρη «ήρεμων υδάτων».

Η αποτυχία ενισχύεται από την τραγελαφική διαχείριση του Ισραήλ, έναν στρατηγικό εταίρο, του οποίου είναι κρίσιμη η συμμαχία για την αντιμετώπιση της τουρκικής επέκτασης. Με μια πολιτική ευκαιριακή, η κυβέρνηση μιλάει για αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους «στην κατάλληλη στιγμή», με τον πρωθυπουργό να ισχυρίζεται ταυτόχρονα, ότι υποστηρίζει το Ισραήλ.

Αυτή η ανερμάτιστη δήλωση, υπονομεύει την ίδια τη λύση δύο κρατών που υποτίθεται ότι υποστηρίζει, ανταμείβοντας την παλαιστινιακή αδιαλλαξία και την δολοφονική τρομοκρατία της Χαμάς. Ακόμη χειρότερα, η θετική ψήφος της Ελλάδας στον ΟΗΕ εναντίον του Ισραήλ είναι μια ντροπή: ένα φτωχό 2% υπέρ του Ισραήλ, με 78% εναντίον, συμπεριλαμβανομένης υποστήριξης για ψηφίσματα που απαιτούν την απόσυρση του Ισραήλ από «κατεχόμενα» εδάφη και καλούν για εκεχειρίες στη Γάζα που εξισώνουν τρομοκράτες της Χαμάς με μια δημοκρατική χώρα που υπερασπίζεται τον εαυτό της.

Αυτά τα ψηφίσματα δεν είναι ουδέτερα, όπως προσπαθεί να τα παρουσιάσει η κυβέρνηση. Είναι αντι-ισραηλινές μαχαιριές στην πλάτη, αποξενώνοντας έναν κρίσιμο εταίρο σε ενεργειακές συμφωνίες, ανταλλαγή πληροφοριών και κοινές στρατιωτικές ασκήσεις.

Σε μια στιγμή που η Τουρκία κοντοζυγώνει με τη Χαμάς και το Ιράν, η ισορροπία του Μητσοτάκη αποδυναμώνει τον άξονα Ελλάδα-Ισραήλ-Κύπρος, αφήνοντάς μας ευάλωτους. Είναι καταστροφική εξωτερική πολιτική, απλά και καθαρή και απλά.

Στη συνέχεια, η ύπουλη προώθηση της «woke» ατζέντας από την κυβέρνηση Μητσοτάκη, ένα πολιτιστικό δηλητήριο που αποσπά την προσοχή από τις πραγματικές εθνικές προτεραιότητες και διαβρώνει τις ελληνικές αξίες. Παρά την πρόσφατη φραστική του κριτική στην «woke κουλτούρα» ως αμερικανικό κακό που δεν θα μολύνει την Ελλάδα, οι πράξεις του πρωθυπουργού, λένε μια διαφορετική ιστορία.

Η κυβέρνησή του επέβαλε το 2024 τον νόμο για τα ομόφυλα ζευγάρια, συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων υιοθεσίας, παρά τη σφοδρή αντίθεση της Εκκλησίας και της πλειοψηφίας των πολιτών.

Αυτό δεν είναι πρόοδος. Είναι υποχώρηση σε ακραίες ιδεολογίες που προτάσσουν την ρευστότητα φύλου και την ταυτότητα αντί της οικογένειας, της παράδοσης και της εθνικής συνοχής. Η ρητορική του πρωθυπουργού για δυαδικό φύλο φαίνεται πλέον σαν κυνική στροφή για να κατευνάσει τους επικριτές, αλλά η ζημιά έχει γίνει—η απαγόρευση της θεραπείας μεταστροφής και η προώθηση μεταρρυθμίσεων LGBTQ+ έχουν κυριαρχήσει σε διχαστικές ατζέντες που αποδυναμώνουν την κοινωνική αποφασιστικότητα.

Σε ένα έθνος που αντιμετωπίζει δημογραφική κατάρρευση και εξωτερικές απειλές, αυτή η επίδειξη αρετής αποσπά πόρους από την άμυνα και την οικονομία για κοινωνικά πειράματα. Δεν είναι περίεργο που η ελληνική νεολαία απογοητεύεται.

Τέλος, η κορυφαία αποτυχία: η ανύπαρκτη σχέση του Πρωθυπουργού με την κυβέρνηση Τραμπ, ένα τεράστιο κενό που επέτρεψε στην Τουρκία να εισέλθει ανενόχλητη στην Ουάσιγκτον. Ενώ ο Τραμπ απλώνει το κόκκινο χαλί για τον Ερντογάν, πού είναι η παρουσία της Ελλάδας, αλλά και του ελληνικού λόμπι που η ηγεσία του τα είχε δώσει όλα στην υποστήριξη της Κάμαλα Χάρις.

Η Ελλάδα δεν έχει αξιοποιήσει τα πλεονεκτήματα που έχει, ούτε καν τις πάσες που της δίνει η Ουάσιγκτον, όπως στον ενεργειακό τομέα, για να εμποδίσει τουρκικές αγορές όπλων ή να εξασφαλίσει ακλόνητες αμερικανικές εγγυήσεις κατά της επιθετικότητας.

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει πιαστεί απροετοίμαστη στην εποχή Τραμπ, αποτυγχάνοντας να χτίσει πάνω σε προηγούμενες συμμαχίες και παρακολουθώντας καθώς η Άγκυρα εκμεταλλεύεται τη δυναμική του ΝΑΤΟ. Αυτό δεν είναι απλώς ανικανότητα. Είναι στρατηγική αμέλεια. Ένας αληθινός ηγέτης θα είχε καλλιεργήσει προσωπικές σχέσεις με τον Τραμπ, πιέζοντας για ισορροπημένες πωλήσεις όπλων και αμοιβαίες συμφωνίες άμυνας. Αντίθετα, έχουμε σιωπή, αφήνοντας την Ελλάδα ως δευτερεύουσα σκέψη στην αμερικανική πολιτική.

Συνολικά, η αγκαλιά του Τραμπ με τον Ερντογάν είναι ένα ξυπνητήρι: Ο συνδυασμός υποχώρησης, προδοσίας συμμάχων, πολιτιστικής σήψης και διπλωματικής αδράνειας, έχει θέσει σε κίνδυνο το μέλλον της Ελλάδας.