ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

Η ανάπλαση της Αναγνωσταρά και τα σενάρια για τον δρόμο της Βέργας (video)

Την πλέον κατάλληλη λύση επιδιώκει η δημοτική αρχή για τον δρόμο της Βέργας, εξετάζοντας δυο σενάρια για τα οποία μίλησε στην εκπομπή τι λες τώρα της τηλεόρασης BEST ο αρμόδιος αντιδήμαρχος.

Παράλληλα η υπογραφή της σύμβασης θέτει σε τροχιά υλοποίησης ένα ακόμη σημαντικό έργο ανάπλασης στο κέντρο της Καλαμάτας. Πρόκειται την οδό Αναγνωσταρά με τις εργασίες να ξεκινούν αμέσως μετά τις γιορτές των Χριστουγέννων, προκειμένου να μην υπάρξει σύγκρουση με τα ήδη εξελισσόμενα έργα των αστικών αναπλάσεων.

