Η αυτοδιοίκηση στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής μεταναστευτικής πολιτικής | Παρέμβαση Δ. Καφαντάρη (video)

Στον καθοριστικό ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης στη διαχείριση του μεταναστευτικού αναφέρθηκε ο Δημήτρης Καφαντάρης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών.

Μιλώντας στην επιτροπή, υπογράμμισε ότι το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο κρίνεται στην εφαρμογή του, στις πόλεις και τις περιφέρειες.

Διαβάστε την παρέμβασή του κου Καφαντάρη:

“Κυρία Πρόεδρε , Αγαπητοί Συνάδελφοι

Ως εκπρόσωπος της τοπικής αυτοδιοίκησης από χώρα πρώτης γραμμής, την Ελλάδα, θα ήθελα να ξεκινήσω από μια απλή αλλά κρίσιμη διαπίστωση:

«Το Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο» εφαρμόζεται στην πράξη στις πόλεις και στις περιφέρειες της Ευρώπης.

Η Ελλάδα στηρίζει σταθερά το Σύμφωνο και τη συνολική ευρωπαϊκή προσέγγιση στο μεταναστευτικό.

Ωστόσο , η επιτυχία του νέου πλαισίου θα κριθεί στην εφαρμογή του, στην ετοιμότητα των κρατών μελών και στη δυνατότητά τους να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στις μεταβαλλόμενες μεταναστευτικές ροές.

Για χώρες πρώτης γραμμής, είναι απαραίτητη επαρκής , ευέλικτη και στοχευμένη ενωσιακή χρηματοδότηση, ώστε να στηρίζονται:

τα εθνικά συστήματα ασύλου,

η αποτελεσματική διαχείριση των συνόρων,

και οι επιστροφές, που αποτελούν βασικό πυλώνα της ευρωπαϊκής μεταναστευτικής πολιτικής, με πλήρη σεβασμό στο ευρωπαϊκό κεκτημένο και στα θεμελιώδη δικαιώματα.

Στο ίδιο πλαίσιο, η εξωτερική διάσταση και η συνεργασία με τρίτες χώρες παραμένουν καθοριστικής σημασίας για τη συνολική λειτουργία του συστήματος.

Από την πλευρά της αυτοδιοίκησης, είναι σημαντικό να τονιστεί ότι οι δήμοι και οι περιφέρειες δεν είναι απλώς τελικοί αποδέκτες πολιτικών.

Είναι εταίροι εφαρμογής.

Στο τοπικό επίπεδο υλοποιούνται η υποδοχή , η ένταξη και η κοινωνική συνοχή , και εκεί δοκιμάζεται η ανθεκτικότητα των τοπικών κοινωνιών.

Ιδιαίτερη μνεία αξίζει στους ασυνόδευτους ανηλίκους, για τους οποίους απαιτείται σταθερή και επαρκής στήριξη σε ανθρώπινο δυναμικό, δομές και υπηρεσίες προστασίας, σύμφωνα με το ενωσιακό και διεθνές δίκαιο.

Κλείνοντας, η Ελλάδα στηρίζει μια συνεκτική , ρεαλιστική και αποτελεσματική ευρωπαϊκή πολιτική για τη μετανάστευση, βασισμένη στην αλληλεγγύη , την ευθύνη και τη δυνατότητα εφαρμογής στην πράξη.

Για την επιτροπή μας, είναι κρίσιμο η αυτοδιοίκηση να αντιμετωπίζεται ως εταίρος εφαρμογής και όχι απλώς ως τελικός αποδέκτης αποφάσεων.

Η παρούσα γνωμοδότηση αποτελεί ένα θετικό βήμα προς μια πιο ρεαλιστική και εφαρμόσιμη ευρωπαϊκή πολιτική και μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στην επιτυχία του Συμφώνου.

Σας ευχαριστώ.”