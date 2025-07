Η ΚΕΔΕ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Παρέμβαση για τη Νησιωτικότητα από τον Γενικό Γραμματέα Δημήτρη Καφαντάρη (pic’s)

Με τεκμηριωμένο λόγο, ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), Δημήτρης Καφαντάρης, εκπροσώπησε την Ελληνική Πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση στην υψηλού επιπέδου εκδήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με τίτλο «Bridging the Gap: Responding to Connectivity and Tourism Challenges for Resilient European Islands», που πραγματοποιήθηκε στις 2 Ιουλίου 2025 στις Βρυξέλλες, που διοργάνωσε ο Αντιπρόεδρος της Διακομματικής Αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου SEArica, Ευρωβουλευτής κ. Βαγγέλης Μεϊμαράκης.

Η συμμετοχή της ΚΕΔΕ στην εκδήλωση αποτελεί ακόμη μια ένδειξη της διεθνούς αναγνώρισης και αξιοπιστίας της Ένωσης, η οποία καταθέτει με συνέπεια προτάσεις για όλα τα μείζονα ζητήματα που αφορούν τη χώρα, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, προωθώντας τον ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ως θεσμικό εταίρο ευθύνης και λύσεων.

Ομιλία – Παρέμβαση του Γενικού Γραμματέα της ΚΕΔΕ

Ο κ. Καφαντάρης ανέδειξε τη νησιωτικότητα ως στρατηγική προτεραιότητα για την ΕΕ, ζητώντας θεσμική κατοχύρωση της αρχής της νησιωτικότητας και σύσταση ειδικού μηχανισμού χρηματοδότησης για μικρά, απομονωμένα και λιγότερο ανεπτυγμένα νησιά.

«Τα νησιά δεν είναι απλώς μια γεωγραφική ιδιαιτερότητα – είναι στρατηγικοί πυλώνες συνοχής, ασφάλειας, και ανάπτυξης», υπογράμμισε, τονίζοντας την ανάγκη για:

Μόνιμη ευρωπαϊκή στήριξη της νησιωτικής συνδεσιμότητας (ακτοπλοϊκής, αεροπορικής, ενεργειακής και ψηφιακής),

Χρηματοδότηση “πράσινων” μεταφορών,

Ψηφιακή ενσωμάτωση και ίσες ευκαιρίες για τους νησιώτες.

Ο Γενικός Γραμματέας της ΚΕΔΕ επεσήμανε επίσης τη σημασία μιας νέας στρατηγικής για τον τουρισμό των νησιών, βασισμένης στη βιωσιμότητα, την κυκλική οικονομία, την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και τη σύνδεση της τουριστικής ανάπτυξης με την τοπική παραγωγή.

Τα ελληνικά νησιά ως χώροι καινοτομίας

Παραδείγματα όπως η Αστυπάλαια, η Τήλος, η Νάξος, η Χάλκη και άλλα νησιά που εφαρμόζουν έξυπνες και “πράσινες” πρακτικές, αναφέρθηκαν ως πρότυπα του πώς η νησιωτική Ελλάδα μπορεί να βρεθεί στην πρωτοπορία της ανθεκτικότητας και της καινοτομίας.

Συμμαχίες για ένα βιώσιμο μέλλον

«Αν θέλουμε ανθεκτικά νησιά, πρέπει να χτίσουμε σταθερές συμμαχίες μεταξύ ευρωπαϊκού, εθνικού, περιφερειακού και τοπικού επιπέδου», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Καφαντάρης. Η ΚΕΔΕ, όπως τόνισε, είναι έτοιμη να συμβάλει ενεργά στον σχεδιασμό μιας ευρωπαϊκής στρατηγικής για τη νησιωτικότητα που θα βασίζεται:

Στη συνδεσιμότητα για όλους,

Στον δίκαιο και πράσινο τουρισμό,

Στην ενδυνάμωση των τοπικών κοινωνιών.

Ο κ. Καφαντάρης πρόσθεσε: «Η ΚΕΔΕ επίσης υποστηρίζει θερμά την ανάγκη για “Δίκτυο Βασικών Υπηρεσιών Νησιωτικότητας”, με ενίσχυση των ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων και πρόσβαση των νησιών σε ειδικά προγράμματα. Η Ευρώπη οφείλει να αναγνωρίσει τη νησιωτικότητα ως μόνιμο διαρθρωτικό χαρακτηριστικό, και όχι ως απλή γεωγραφική ιδιαιτερότητα».

Η ΚΕΔΕ, υπό την ηγεσία του Προέδρου της κ. Λάζαρου Κυρίζογλου, ακολουθεί μια συγκροτημένη στρατηγική εξωστρέφειας και θεσμικής παρουσίας στο ευρωπαϊκό περιβάλλον έχοντας ρόλο και λόγο στα ευρωπαϊκά κέντρα λήψης των αποφάσεων.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί και η πρόσφατη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ στις Βρυξέλλες, παρουσία πολλών ευρωβουλευτών, που σηματοδότησε την ενίσχυση της θεσμικής παρουσίας της ΚΕΔΕ στην καρδιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η ΚΕΔΕ συνεχίζει, με σχέδιο και συνέπεια, να αποτελεί αξιόπιστο και δυναμικό θεσμικό συνομιλητή, καταθέτοντας τεκμηριωμένες και ρεαλιστικές προτάσεις για μια Ελλάδα και μια Ευρώπη πιο δίκαιη, ανθεκτική και βιώσιμη – με τις τοπικές κοινωνίες στο επίκεντρο.