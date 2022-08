Η Costa Navarino και ο José María Olazábal παρουσιάζουν το πρώτο “Olazábal & Friends Charity Pro-Am”

Το φιλανθρωπικό τουρνουά γκολφ θα πραγματοποιηθεί στην Costa Navarino 24-27 Νοεμβρίου 2022

H Costa Navarino ενώνει τις δυνάμεις της με τον δύο φορές πρωταθλητή Masters, José María Olazábal, για να παρουσιάσουν το πρώτο “Olazábal and Friends Charity Pro-Am”, στις 24-27 Νοεμβρίου. Στο φιλανθρωπικό τουρνουά, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να παίξουν με τον κορυφαίο αθλητή και τους επαγγελματίες παίκτες που θα τον πλαισιώνουν, απολαμβάνοντας μία μοναδική εμπειρία στα δύο νέα γήπεδα στην περιοχή Navarino Hills, τα οποία σχεδιάστηκαν από τον Ισπανό θρύλο του αθλήματος και λειτουργούν από τον Φεβρουάριο του 2022.

Στο τουρνουά θα συμμετέχουν έως και 18 ομάδες, με την καθεμία να αποτελείται από έναν επαγγελματία και τρεις ερασιτέχνες παίκτες. Το πρόγραμμα της διοργάνωσης περιλαμβάνει έναν γύρο εξάσκησης και δύο αγώνες 18 οπών στο πρώτο παγκοσμίως International Olympic Academy Golf Course και στο The Hills Course.

Το πρόγραμμα του τουρνουά περιλαμβάνει επίσης μαθήματα γκολφ, ένα πρόγραμμα παράλληλων εκδηλώσεων, καθώς και την τελετή απονομής των βραβείων στις νικήτριες ομάδες. Τα έσοδα θα διατεθούν στη Sport Mundi, την ισπανική φιλανθρωπική οργάνωση της οποίας ηγείται ο José María Olazábal κι έχει σκοπό τη στήριξη παιδιών από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Το τουρνουά θα στηρίξει επίσης τη δράση «Καθαρή Μεσσηνία» του Ιδρύματος Καπετάν Βασίλη & Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου και της Costa Navarino, η οποία στοχεύει στην ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του κοινού σχετικά με την περιβαλλοντική ρύπανση.

Ο José María Olazábal δήλωσε σχετικά: ««Είμαι περήφανος που διοργανώνουμε το νέο μας φιλανθρωπικό γκολφικό τουρνουά στην Costa Navarino. Η ομάδα μου κι εγώ έχουμε δημιουργήσει μια υπέροχη σχέση τα τελευταία χρόνια με την Costa Navarino, κατά τη διάρκεια κατασκευής των δύο νέων γηπέδων στη περιοχή Navarino Hills. Είμαι ενθουσιασμένος που με τη νέα μας διοργάνωση, συνεχίζω να είμαι μέρος της ιστορίας της Costa Navarino. Ο στόχος μας είναι ξεκάθαρος, θέλουμε να προσφέρουμε όσα περισσότερα μπορούμε, σε μη προνομιούχα παιδιά».

Με θέα στον ιστορικό Κόλπο του Ναβαρίνου και το Ιόνιο Πέλαγος, σε μία έκταση 1.250 στρεμμάτων, το International Olympic Academy Golf Course και το Hills Course, μήκους 6.366 και 6.280 μέτρων αντίστοιχα, υποδέχθηκαν τους πρώτους παίκτες στο ξεκίνημα της φετινής γκολφικής σεζόν. Τα δύο γήπεδα υψηλών προδιαγραφών βρίσκονται σε μία μαγευτική τοποθεσία, με απαράμιλλη θέα στη θάλασσα και τη μεσσηνιακή φύση, προσφέροντας μία πραγματικά αξέχαστη γκολφική εμπειρία.

Στην Costa Navarino, παίκτες όλων των επιπέδων να μπορούν πλέον να δοκιμάσουν τις ικανότητές τους στο μοναδικό φυσικό τοπίο των συνολικά τεσσάρων γηπέδων γκολφ 18 οπών, που βρίσκονται σε απόσταση μόλις 13 χιλιομέτρων μεταξύ τους.

Ο Nuno Sepulveda, Γενικός Διευθυντής για την Costa Navarino Golf, σημείωσε: «Ο José Maria και οι συνεργάτες του έχουν σχεδιάσει δύο μοναδικά και πολύ διαφορετικά μεταξύ τους γήπεδα στο Navarino Hills. Είμαστε ενθουσιασμένοι για τη συνεργασία μας με ένα από τα δημοφιλέστερα και σπουδαιότερα ονόματα στον χώρο του γκολφ παγκοσμίως, για τη δημιουργία ενός συναρπαστικού τουρνουά. Δεν θα μπορούσα να σκεφτώ κάποιον καλύτερο επίλογο για το 2022, μία χρονιά-ορόσημο για την Costa Navarino.»

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις κρατήσεις για το Olazábal and Friends Charity Pro-Am, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.olazabalandfriends.com ή στείλτε email στο [email protected]