Aegean Airlines και Costa Navarino ενώνουν τις δυνάμεις τους και δημιουργούν το Aegean Messinia Pro-am

Το διεθνές τουρνουά γκολφ θα πραγματοποιηθεί 14-17 Σεπτεμβρίου 2022.

Η AEGEAN Airlines και η Costa Navarino διοργανώνουν φέτος το φθινόπωρο, το πρώτο Aegean Messinia Pro-Am 2022. Το νέο τουρνουά γκολφ ενώνει δύο σημαντικές διοργανώσεις διεθνούς βεληνεκούς, που έχουν καθιερωθεί εδώ και χρόνια: το Aegean Pro-Am και το Messinia Pro-Am. Η νέα διοργάνωση αντικατοπτρίζει το κοινό όραμα των δύο εταιρειών, για την καθιέρωση της χώρας μας ανάμεσα στους κορυφαίους γκολφικούς προορισμούς υψηλών προδιαγραφών, ανά τον κόσμο.

Το εναρκτήριο τουρνουά 54 οπών θα διεξαχθεί από τις 14 έως τις 17 Σεπτεμβρίου στην Costa Navarino, σε τρία από τα τέσσερα γήπεδα γκολφ 18 οπών του προορισμού: στο The Dunes Course στην περιοχή Navarino Dunes, στο πρώτο παγκοσμίως International Olympic Academy Golf Course και στο The Hills Course, στο Navarino Hills. Τα δύο τελευταία γήπεδα ξεκίνησαν τη λειτουργία τους τον περασμένο Φεβρουάριο.

Η διοργάνωση πραγματοποιείται υπό την αιγίδα της Confederation of Professional Golf (CPG) και με την υποστήριξη της Ελληνικής Ομοσπονδίας Γκολφ και της PGA Ελλάδος. Στο Aegean Messinia Pro-Am θα συμμετάσχουν έως 75 ομάδες, με κάθε μία να αποτελείται από έναν επαγγελματία και τρεις ερασιτέχνες. Τo συνολικό χρηματικό έπαθλο του τουρνουά ανέρχεται σε 70.000 ευρώ.

Πέρα από την ευκαιρία που θα έχουν οι συμμετέχοντες να διαγωνιστούν για μια σειρά από κορυφαία ατομικά και ομαδικά έπαθλα, η τετραήμερη διοργάνωση θα περιλαμβάνει επίσης ένα συναρπαστικό πρόγραμμα θεματικών κοινωνικών εκδηλώσεων.

Οι εγγραφές των ομάδων για το Aegean-Messinia Pro-Am 2022 έχουν ανοίξει, τηρώντας σειρά προτεραιότητας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα πακέτα και τις κρατήσεις, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.aegeanmessiniaproam.com. Σημειώνεται ότι η AEGEAN Airlines προσφέρει ειδικές τιμές αεροπορικών εισιτηρίων για τους συμμετέχοντες στο τουρνουά.

Η Κάτια Αβραμίδου, General Legal Counsel της AEGEAN Airlines και μέλος ΔΣ της Confederation of Professional Golf (CPG), σημείωσε: «Σε συνέχεια του επιτυχημένου διεθνούς τουρνουά γκολφ Aegean Airlines Pro–Am το οποίο διεξήχθη για 14 συναπτά έτη υπό την Αιγίδα της CPG (πρώην PGA της Ευρώπης), έχουμε τη χαρά να θέσουμε έναν νέο στόχο με τους συνεργάτες μας στην Costa Navarino. Δημιουργήσαμε ένα νέο Pro–Am που φιλοδοξεί να αποτελέσει διοργάνωση-σταθμό για τους διακεκριμένους επαγγελματίες των PGA και τους λάτρεις του γκολφ από όλο τον κόσμο. Είμαστε βέβαιοι ότι το Aegean Messinia Pro–Am θα ήταν ένα αγαπημένοι κοινό όραμα, για τους αείμνηστους Καπετάν Βασίλη Κωνσταντακόπουλο και Θεόδωρο Βασιλάκη».

Ο Nuno Sepulveda, Γενικός Διευθυντής για την Costa Navarino Golf, δήλωσε: «Το 2022 αποτελεί χρονιά-ορόσημο για την Costa Navarino, με τη λειτουργία των δύο νέων γηπέδων γκολφ στο Navarino Hills, καθώς πλέον θα προσφέρουμε στους επισκέπτες μας συνολικά τέσσερα γήπεδα υψηλών προδιαγραφών. Διατηρούμε μία μακροχρόνια συνεργασία με την AEGEAN Airlines και είμαστε πολύ χαρούμενοι που ενώνουμε τις δυνάμεις μας και παρουσιάζουμε αυτό το νέο Pro–Am, που αναδεικνύει τις υποδομές γκολφ, αναψυχής και φιλοξενίας στην Costa Navarino, τον νεότερο προορισμό γκολφ στην Ευρώπη».

Σχεδιασμένο από τον δύο φορές πρωταθλητή Masters José María Olazábal και με θέα στον ιστορικό κόλπο του Ναβαρίνου και το Ιόνιο Πέλαγος, το The International Olympic Academy Golf Course έκανε το ντεμπούτο του μαζί με το γειτονικό The Hills Course και το νέο Hills Clubhouse, στην αρχή της φετινής σεζόν. Το Aegean-Messinia ProAm θα διεξαχθεί και στο γήπεδο The Dunes Course, το οποίο έχει σχεδιαστεί από τον Bernhard Langer και την EGD.