Η δημογραφική κρίση αδειάζει τις σχολικές αίθουσες

Η Ελλάδα αντιμετωπίζει μια πρωτοφανή δημογραφική κρίση. Οι γεννήσεις μειώνονται ραγδαία, οι νέοι εγκαταλείπουν την ύπαιθρο και τα χωριά μένουν χωρίς παιδιά. Αυτό το φαινόμενο δεν περιορίζεται στις στατιστικές· το αποτύπωμά του είναι ορατό στις σχολικές τάξεις που αδειάζουν και στα σχολεία που αναστέλλουν τη λειτουργία τους. Μια χώρα που για δεκαετίες είχε «υπερπληθυσμό» μαθητών, βλέπει πλέον τα θρανία να μένουν άδεια.

Σχολεία χωρίς μαθητές

Η πιο άμεση συνέπεια της υπογεννητικότητας είναι το κλείσιμο σχολικών μονάδων. Για τη σχολική χρονιά 2024–2025, οι αποφάσεις των περιφερειακών διευθυντών εκπαίδευσης οδήγησαν στην αναστολή λειτουργίας 152 σχολικών μονάδων στην Πελοπόννησο και την Κεντρική Μακεδονία. Συγκεκριμένα, στην Περιφέρεια Πελοποννήσου κλείνουν 34 σχολεία (21 νηπιαγωγεία και 13 δημοτικά), ενώ στην Κεντρική Μακεδονία θα μείνουν κλειστά 118 σχολεία – 36 δημοτικά και 82 νηπιαγωγεία – λόγω έλλειψης μαθητών ή κατάλληλων κτιριακών εγκαταστάσεων.

Ακόμη πιο ανησυχητικό είναι ότι ορισμένα από αυτά τα σχολεία είχαν «παγώσει» τη λειτουργία τους για χρόνια περιμένοντας εγγραφές που δεν ήρθαν ποτέ. Σύμφωνα με ρεπορτάζ, συνολικά 203 σχολεία ανά την Ελλάδα θα παραμείνουν κλειστά το ίδιο σχολικό έτος, με πολλές μονάδες σε αναστολή ήδη από την ίδρυσή τους.