Η δραστηριότητα στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Καλαμάτας τον Αύγουστο

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καλαμάτας, στο πλαίσιο της αποστολής του για την προάσπιση της δημόσιας ασφάλειας και της εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας σε περιοχές αρμοδιότητας του, προέβη σε σειρά ελέγχων και παραβάσεων κατά τη διάρκεια του μηνός Αυγούστου 2025.

Συγκεκριμένα:

Βεβαιώθηκε μία (01) διοικητική παράβαση του Γ.Κ.Λ. 20 σε επιχείρηση εκμίσθωσης Θ.Μ.Α. και επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00€).

Βεβαιώθηκαν δέκα (10) διοικητικές παραβάσεις των Γ.Κ.Λ. 20 και 23 σε χειριστές ιδιωτικών σκαφών και επιβλήθηκαν συνολικά διοικητικά πρόστιμα ύψους δύο χιλιάδων εκατόν πενήντα ευρώ (2.150,00€).

Βεβαιώθηκαν δύο (02) διοικητικές παραβάσεις της αριθ. 09/2023 Απόφασης Κεντρικού Λιμενάρχη Καλαμάτας (ΦΕΚ 3178 Β΄) σε χειριστές Θ.Μ.Α. περί μη τήρησης προϋποθέσεων κυκλοφορίας – αγκυροβολίας σκαφών και επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα ύψους χιλίων ευρώ (1.000,00€).

Βεβαιώθηκε μία (01) παράβαση για τοποθέτηση ραδιοσυσκευής VHF χωρίς την απαιτούμενη άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας τηλεπικοινωνιακού σταθμού κατά παράβαση του άρθρου 2 παρ. 1 της Αριθ. 1218.83/18-9-1995 Υ.Α. (ΦΕΚ 835 Β΄).

Επιβλήθηκαν δύο (02) διοικητικά πρόστιμα ύψους εννιακοσίων ευρώ (900,00€) για παραβάσεις του Αλιευτικού Κώδικα .

Επιβλήθηκε ένα (01) διοικητικό πρόστιμο χιλίων διακοσίων ευρώ (1.200,00€) για παράβαση των διατάξεων του Διεθνή Κώδικα Αποφυγής Συγκρούσεων (Ν.Δ. 93/1974), σε χειριστή ιδιωτικού σκάφους για εκτέλεση νυχτερινού πλου χωρίς φανούς ναυσιπλοΐας.