Η ΕΕ ετοιμάζει φόρο για τα ανθυγιεινά τρόφιμα και τα αλκοολούχα ποτά – Σχέδιο για την υγεία της καρδιάς

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να επιβληθούν φόροι σε ολόκληρη την ΕΕ για τα υπερεπεξεργασμένα ανθυγιεινά τρόφιμα και τα αλκοολούχα ποτά έως το 2026. Αυτό προβλέπει το προσχέδιο του Σχεδίου Καρδιαγγειακής Υγείας, σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ του Euractiv.

Το δίκτυο, που έχει δει το σχέδιο, αναφέρει ότι η Κομισιόν τον Δεκέμβριο θα παρουσιάσει το πρώτο ειδικό σχέδιο της ΕΕ για την αντιμετώπιση των καρδιαγγειακών παθήσεων. Αυτές οι ασθένειες είναι το σοβαρότερο πρόβλημα υγείας στην ΕΕ. Το σχέδιο θα στηρίζεται σε τρεις πυλώνες: την πρόληψη, την έγκαιρη ανίχνευση και τον έλεγχο, και τη θεραπεία-ιατρική φροντίδα.

Το σχέδιο θεωρείται συνέχεια συνέχεια του προηγούμενου ευρωπαϊκού σχεδίου της Επιτροπής για την καταπολέμηση του καρκίνου. Θα δρομολογηθεί παράλληλα με τον επικείμενο νόμο της ΕΕ για τη βιοτεχνολογία και μια αναθεώρηση των κανόνων της για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα.

Στο επίκεντρο η πρόληψη

Σύμφωνα με το Euractiv, στο προσχέδιο εκτιμάται ότι η ΕΕ δεν έχει ενεργήσει επαρκώς για την πρόληψη των παραγόντων κινδύνου. Σε αυτούς περιλαμβάνονται το αλκοόλ, ο καπνός και νέα προϊόντα νικοτίνης, καθώς και των υπερεπεξεργασμένα ανθυγιεινά τρόφιμα. Και αυτό παρά το γεγονός ότι η πρόληψη είναι ο πιο οικονομικά αποδοτικός τρόπος αντιμετώπισης των καρδιακών παθήσεων.

