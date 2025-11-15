Affidea | 20 χρόνια παρουσίας που έχουν αλλάξει τον χάρτη της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στην Ελλάδα (pic’s & video)

Μια εταιρεία που εξελίχθηκε από μια μικρή ιδέα, σε έναν από τους πιο ισχυρούς πυλώνες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στην Ελλάδα, με δεκάδες κέντρα σε όλη τη χώρα και υπηρεσίες που εξυπηρετούν πάνω από ένα εκατομμύριο πολίτες κάθε χρόνο, αποτελεί παράδειγμα της δυναμικής του μεσσηνιακού επιχειρείν.

Η ιστορία της Affidea στην Καλαμάτα δεν ξεκινά απλώς από ένα επιχειρηματικό πλάνο — ξεκινά από μια σύλληψη ιδέας που γεννήθηκε εδώ, στη Μεσσηνία. Μια ιδέα που μετατράπηκε σε όραμα και το όραμα σε πράξη και εξελίχθηκε σε έναν από τους πιο ισχυρούς πυλώνες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας που σήμερα απλώνεται σε ολόκληρη τη χώρα, προσφέροντας υπηρεσίες υψηλού επιπέδου σε πάνω από ένα εκατομμύριο πολίτες κάθε χρόνο.

Η Affidea στην εικοσαετή πορεία της με κατόρθωσε να αλλάξει τον χάρτη της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας με 40 κέντρα σε ολόκληρη τη χώρα, συνεχείς επενδύσεις σε τεχνολογία αιχμής και ένα ανθρώπινο δυναμικό που αποτελεί το ζωντανό κεφάλαιο του Ομίλου. Ένα έργο που, με συνέπεια και διορατικότητα, δημιούργησε πρότυπα ποιότητας που σήμερα θεωρούνται σημείο αναφοράς.

Με αφορμή τη συμπλήρωση δύο δεκαετιών παρουσίας της Affidea στην Καλαμάτα, το διαγνωστικό κέντρο άνοιξε τις πύλες του στους πολίτες, προσφέροντας δωρεάν check-up και αναδεικνύοντας για ακόμη μία φορά τον ρόλο της πρόληψης στην υγεία.