Η έκθεση Exlibris της Lyuben Karavelov Regional Library – Ruse 10 με 22 Μαρτίου στην Καλαμάτα

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας φιλοξενεί στο ισόγειο του Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας την έκθεση Exlibris της Lyuben Karavelov Regional Library – Ruse, μίας από τις παλαιότερες και σημαντικότερες βιβλιοθήκες της Βουλγαρίας, η οποία ιδρύθηκε πριν από 138 χρόνια.

Η έκθεση θα διαρκέσει από 10 έως 22 Μαρτίου και εντάσσεται στο πλαίσιο του Διεθνούς Διαγωνισμού Exlibris, που ξεκίνησε το 2005 με πρωτοβουλία της Βιβλιοθήκης Ruse. Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται σε ετήσια βάση και έχει ως στόχο να τιμήσει σημαντικά ιστορικά, κοινωνικά και σύγχρονα γεγονότα μέσα από τη μοναδικότητα του Εxlibris: ενός μικρού χαρακτικού έργου που λειτουργεί ως σύμβολο του ανήκειν και ως ζωντανός δεσμός ανάμεσα στο βιβλίο, τη συλλογική μνήμη και την άυλη πολιτιστική κληρονομιά. Το Εxlibris αποτυπώνει τη σχέση ανάμεσα στον δημιουργό, το βιβλίο, τον αναγνώστη, τον χρόνο και τον χώρο.

Κάθε διοργάνωση του διαγωνισμού έχει τη δική της θεματική και αντλεί έμπνευση από πολιτιστικά και σημαντικά γεγονότα στη Βουλγαρία και σε ολόκληρο τον κόσμο. Θέματα όπως ο Δούναβης, το ποτάμι της Ευρώπης, ο κινηματογράφος, η ελευθερία, η πολιτιστική κληρονομιά, η ιστορία, ο έρωτας, το κρασί, η μουσική, οι εφευρέσεις, τα τρένα, τα ψάρια ή οι Ολυμπιακοί Αγώνες, έδωσαν στους καλλιτέχνες τη δυνατότητα να μετασχηματίσουν τις προσωπικές τους εμπειρίες και ιδέες σε μικρής κλίμακας αλλά υψηλής καλλιτεχνικής αξίας γραφικά έργα.

Ο διαγωνισμός συνοδεύεται από συγκεκριμένο κανονισμό, ενώ έχουν θεσπιστεί το Grand Prix και το Βραβείο της Περιφερειακής Βιβλιοθήκης «Lyuben Karavelov». Στην κριτική επιτροπή συμμετέχουν διεθνώς αναγνωρισμένοι καλλιτέχνες και ειδικοί στον χώρο της χαρακτικής. Όλοι οι επιλεγμένοι συμμετέχοντες λαμβάνουν πιστοποιητικό και έντυπο κατάλογο, ενώ τα έργα εκτίθενται στη Βιβλιοθήκη Ruse και παρουσιάζονται στο κοινό σε φυσική και ψηφιακή μορφή.

Μέχρι σήμερα, στον διαγωνισμό έχουν συμμετάσχει περισσότεροι από 2.300 καλλιτέχνες από 63 χώρες της Ευρώπης, της Ασίας, της Αυστραλίας, της Βόρειας και της Νότιας Αμερικής, εκπροσωπώντας διαφορετικές καλλιτεχνικές σχολές και τάσεις. Στην πλούσια συλλογή της Βιβλιοθήκης Ruse περιλαμβάνεται ειδικό τμήμα Εxlibris με περισσότερα από 6.700 πρωτότυπα έργα, γεγονός που καθιστά τη συλλογή μοναδική στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σύμφωνα με τον κανονισμό του διαγωνισμού, τα επιλεγμένα έργα δημοσιεύονται σε έγχρωμο δίγλωσσο κατάλογο, ο οποίος διανέμεται διεθνώς.

Η παρούσα έκθεση στην Καλαμάτα παρουσιάζει ένα μικρό αλλά αντιπροσωπευτικό μέρος αυτής της σημαντικής συλλογής και περιλαμβάνει έργα Ελλήνων και Βούλγαρων δημιουργών, καθώς και ορισμένα βραβευμένα Εxlibris. Οι Έλληνες καλλιτέχνες συμμετέχουν στον θεσμό από το 2007, ήδη από την τρίτη διοργάνωση του διαγωνισμού.

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας, στο πλαίσιο της διαρκούς της προσπάθειας να αναδείξει τις τέχνες του βιβλίου και να ενισχύσει τον διάλογο με διεθνείς πολιτιστικούς φορείς, προσκαλεί το κοινό να γνωρίσει από κοντά έναν ιδιαίτερο κόσμο όπου η χαρακτική, η μνήμη και η ταυτότητα συναντούν το βιβλίο.