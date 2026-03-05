Τελευταία Νέα
97.3best
Πέμπτη
5
Μάρτιος
TOP
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ

«Keep Dancing» το Σαββατοκύριακο 7 και 8 Μαρτίου 2026 στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας (video)

Share

Η Καλλιτεχνική Διευθύντρια της Δημοτικής Σχολής Χορού Φάρις, Θωμή Σταμούλη, βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Τι λες τώρα» με την Αναστασία Μαντζάρη. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε η επιστροφή του προγράμματος «Keep Dancing» στην Καλαμάτα αυτό το Σαββατοκύριακο, 7 και 8 Μαρτίου. Η κυρία Σταμούλη ανάλυσε τις λεπτομέρειες του σεμιναρίου «Speed the Spiral» με εισηγητή τον διακεκριμένο Πλωτίνο Ηλιάδη. Το σεμινάριο, που θα φιλοξενηθεί στο Μέγαρο Χορού, εστιάζει στη σπειροειδή κίνηση και τη συνεχή ροή ενέργειας στο σώμα. Απευθύνεται σε ένα ευρύ φάσμα συμμετεχόντων, από παιδιά και εφήβους μέχρι ενήλικες. Η Διευθύντρια της σχολής τόνισε τη σημασία τέτοιων δράσεων για τη διαρκή εκπαίδευση της τοπικής χορευτικής κοινότητας.

Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ

Η ενημέρωση με επίκεντρο εσένα... Ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο

Επικοινωνία: [email protected] , +30 27210 63264

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΙΔΙΟΚΤΗΣΤΗΣ: Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: Best-tv.gr
ΕΔΡΑ: Καλαμάτα, Ηρώων Πολυτεχνείου 0, 24134
ΑΦΜ: 801227730
ΔΟΥ: Καλαμάτα
ΤΗΛ – EMAIL: 2721063264 / [email protected]
ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ: Μπελογιάννης Χρήστος, Μπελογιάννης Γιώργος
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Μπελογιάννης Χρήστος
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Θέμης Κανελλόπουλος
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ / ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ DOMAIN: Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.
Copyright © 2020 BEST MEDIA | Designed & Powered By nxcode