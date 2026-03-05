«Keep Dancing» το Σαββατοκύριακο 7 και 8 Μαρτίου 2026 στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας (video)

Η Καλλιτεχνική Διευθύντρια της Δημοτικής Σχολής Χορού Φάρις, Θωμή Σταμούλη, βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Τι λες τώρα» με την Αναστασία Μαντζάρη. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε η επιστροφή του προγράμματος «Keep Dancing» στην Καλαμάτα αυτό το Σαββατοκύριακο, 7 και 8 Μαρτίου. Η κυρία Σταμούλη ανάλυσε τις λεπτομέρειες του σεμιναρίου «Speed the Spiral» με εισηγητή τον διακεκριμένο Πλωτίνο Ηλιάδη. Το σεμινάριο, που θα φιλοξενηθεί στο Μέγαρο Χορού, εστιάζει στη σπειροειδή κίνηση και τη συνεχή ροή ενέργειας στο σώμα. Απευθύνεται σε ένα ευρύ φάσμα συμμετεχόντων, από παιδιά και εφήβους μέχρι ενήλικες. Η Διευθύντρια της σχολής τόνισε τη σημασία τέτοιων δράσεων για τη διαρκή εκπαίδευση της τοπικής χορευτικής κοινότητας.