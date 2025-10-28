Η Ελλάδα γιορτάζει την 85η Εθνική Επέτειο του «ΟΧΙ» – Ρίγη συγκίνησης στην μεγάλη παρέλαση της Καλαμάτας (video + pic’s)

Η Επέτειος του «ΟΧΙ» μνημονεύει την άρνηση της Ελλάδας στις ιταλικές αξιώσεις που περιείχε το τελεσίγραφο που επιδόθηκε από τον Ιταλό πρέσβη στον Έλληνα δικτάτορα Ιωάννη Μεταξά την 28η Οκτωβρίου του 1940. Συνέπεια της άρνησης αυτής ήταν η είσοδος της Χώρας στο Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και η έναρξη του Ελληνοϊταλικού πολέμου του 1940. Η ημερομηνία αυτή καθιερώθηκε να εορτάζεται στην Ελλάδα και την Κύπρο κάθε χρόνο ως επίσημη εθνική εορτή και αργία. Η επέτειος του «ΟΧΙ» γιορτάστηκε για πρώτη φορά στα χρόνια της Κατοχής. Έτσι και σήμερα, 85 χρόνια αργότερα, η Ελλάδα τιμά τους αγώνες των Ελλήνων προγόνων της που πολέμησαν για την ελευθερία, με επετειακές εκδηλώσεις ανά τη χώρα.

Στην Καλαμάτα οι εορταστικές εκδηλώσεις έχουν σημείο αναφοράς τη μεγάλη – μαθητική, συλλόγων, τμημάτων των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας – παρέλαση η οποία μεταδόθηκε ζωντανά από την τηλεόραση BEST Πελοποννήσου αλλά και από τον διαδικτυακό μας τόπο.