Οδηγός Μητρότητας: Ο Δήμος Σπάρτης στηρίζει τους νέους γονείς (video)

Ο Φάνης Λάζαρης , Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Σπάρτης , καλεσμένος στην

εκπομπή ‘’Τι Λες Τώρα’’ με την Αναστασία Μάντζαρη, μίλησε για τον κύκλο τεσσάρων

ενημερωτικών συναντήσεων με τίτλο «Από την Εγκυμοσύνη στη Μητρότητα: Οδηγός για Νέες

Μαμάδες», που διοργανώνει Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Σπάρτης σε συνεργασία με το

Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας, την ΤΟΜΥ Σπάρτης και την Κινητή Μονάδα του Δήμου, με

στόχο τη στήριξη των νέων γονέων.