”Η Ελλάδα πεθαίνει” – Κλείνουν σχολεία, αναζητούνται πολιτικές (video)

Με μια ανάρτηση που ήδη προκαλεί έντονες συζητήσεις διεθνώς, ο Έλον Μασκ αναφέρθηκε στη «τραγωδία» της Ελλάδας, φέρνοντας στο επίκεντρο το ζήτημα της δημογραφικής κρίσης που οδηγεί στο κλείσιμο εκατοντάδων σχολείων. Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλέστηκε, περισσότερα από 700 σχολεία δεν θα ανοίξουν τις πόρτες τους το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026, καθώς δεν συγκέντρωσαν τον ελάχιστο αριθμό μαθητών που απαιτείται. Το φαινόμενο δεν περιορίζεται μόνο σε απομακρυσμένα χωριά, αλλά επεκτείνεται και σε κωμοπόλεις της περιφέρειας, όπου η μαθητική κοινότητα συρρικνώνεται χρόνο με τον χρόνο.