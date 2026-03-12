Η έλλειψη στο φρέσκο γάλα φέρνει μείωση της παραγωγής φέτας κατά 20.000 τόνους το 2026

Τον κίνδυνο για μείωση της παραγωγής φέτας έως και κατά 20.000 τόνους φέτος ανέδειξε ο πρόεδρος της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Τυριού «Φέτας»-ΕΔΟΦ Μιχάλης Σαράντης, μιλώντας στη Διακομματική Κοινοβουλευτική Επιτροπή για τον Πρωτογενή Τομέα.

Ο Μιχάλης Σαράντης μετέφερε στην επιτροπή της Βουλής τις εκτιμήσεις της ΕΔΟΦ για την παραγωγή φέτας, το πραγματικό ζωικό κεφάλαιο στη χώρα, εκτιμήσεις που βρίσκονται σε απόκλιση με τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας και απάντησε επίσης σε ερωτήσεις βουλευτών για τις συνέπειες της MERCOSUR στο εμβληματικό ΠΟΠ προϊόν, τη φέτα. «Να γίνουν 100 συμφωνίες MERCOSUR, η φέτα δεν θα έχει κανένα πρόβλημα», καθησύχασε τους βουλευτές-μέλη της επιτροπής της Βουλής.

«Έχουμε 500.000 θανατώσεις ζώων. Από τον Οκτώβριο, το πρόβειο γάλα που κατευθύνεται στη φέτα είναι μειωμένο και μάλιστα, Οκτώβριο και Νοέμβριο υπήρξε μεγάλη μείωση στο γάλα. Οι περισσότερες θανατώσεις ζώων έγιναν μετά τον Αύγουστο», είπε ο πρόεδρος της ΕΔΟΦ, που επισήμανε όμως ότι δεν είναι το 100% των 500.000 ζώων που θανατώθηκαν, γαλακτοφόρα.

