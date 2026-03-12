Τελευταία Νέα
Πλαφόν: Αυτή είναι η λίστα με τα 61 προϊόντα που μπαίνει ανώτατο περιθώριο κέρδους

Στη δημοσιότητα έδωσε το υπουργείο Ανάπτυξης τη λίστα με τους 61 κωδικούς προϊόντων – τροφίμων και βασικών ειδών, όπου επιβάλλεται ανώτατο περιθώριο κέρδους έως τις 30 Ιουνίου, με τα πρόστιμα παραβίασης του συγκεκριμένου μέτρου να φτάνουν στα 5 εκατ. ευρώ ανάλογα το μέγεθος της επιχείρησης και την ποσότητα όπου σημειώθηκε η αθέμιτη πρακτική.

Το πλαφόν που ανακοίνωσε το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, φανερώνει και την ανησυχία για τις επιπτώσεις στην οικονομία από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή

Σημειώνεται ότι το μέτρο αφορά τη βιομηχανία τροφίμων το χονδρεμπόριο, τα σούπερ μάρκετ και τις εμπορικές εταιρείες που διακινούν αυτά τα προϊόντα.

Οι 61 κωδικοί που μπαίνει πλαφόν

Ειδικότερα, στη λίστα κατηγοριών αγαθών, οι οποίες αποτελούν αντικείμενο ελέγχου μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται, ρύζι, φρυγανιές, αλεύρι για όλες τις χρήσεις, φρέσκα και κατεψυγμένα ψάρια, νωπό κοτόπουλο -μοσχάρι-αρνί-κατσίκι, γάλα φρέσκο πλήρες και με χαμηαλά λιπαρά, τυρί φέτα, γκούντα, ελαιόλαδο, κατεψυγμένα λαχανικά, λευκή ζάχαρη, καφές απορρυπαντικά, σαπούνια, χαρτικά, μαργαρίνες, πάνες για μωρά και τροφές για κατοικίδια.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του in.gr πατώντας εδώ 

