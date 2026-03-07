Η ΕΛΣΤΑΤ αποκαλύπτει: Περισσότερα χρόνια ζωής, αλλά με προβλήματα υγείας

Προβληματισμό προκαλούν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ σχετικά με τις συνθήκες διαβίωσης στην Ελλάδα, καθώς μπορεί να προκύπτει ότι ζούμε περισσότερο, όμως δεν είμαστε πολύ υγιείς στα τελευταία χρόνια της ζωής μας.

Την ώρα που το προσδόκιμο ζωής στη χώρα ανακάμπτει και σταθεροποιείται σε υψηλά επίπεδα, η ποιότητα των πρόσθετων αυτών ετών, τίθεται υπό αμφισβήτηση, σύμφωνα με την τελευταία έκθεση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής – ΕΛΣΤΑΤ.

Οι γυναίκες, μάλιστα, κρατούν διαχρονικά τα σκήπτρα των επιπλέον χρόνων ζωής, αλλά τα πιο «ποιοτικά» από τα επιπλέον έτη, είναι αναλογικά λιγότερα από των ανδρών.

Οι Έλληνες, τελικά, φαίνεται να κερδίζουν τη μάχη με τον χρόνο, αλλά φαίνεται να τη χάνουν στην καθημερινότητα της ευεξίας.

Μακροζωία χωρίς «αντίκρισμα» σε υγεία και ευεξία

Το 2024, η προσδοκώμενη ζωή κατά τη γέννηση στην Ελλάδα έφτασε τα 84,5 έτη για τις γυναίκες και τα 79,3 για τους άνδρες και είναι ένα από τα πιο υψηλά νούμερα στην Ευρώπη.

Ωστόσο, η πραγματική εικόνα κρύβεται πίσω από τον δείκτη των «προσδοκώμενων ετών υγιούς ζωής».

Για παράδειγμα, ένας άνδρας ηλικίας 65 ετών μπορεί να περιμένει ότι θα ζήσει άλλα 18,6 χρόνια, αλλά μόλις τα 8,1 από αυτά θα είναι απαλλαγμένα από περιορισμούς δραστηριότητας λόγω υγείας.

Στις γυναίκες, η ψαλίδα είναι ακόμη μεγαλύτερη: από τα 21,8 έτη προσδοκώμενης ζωής μετά τα 65, μόλις τα 8,3 θεωρούνται «υγιή».

Ουσιαστικά, ένα μεγάλο μέρος της τρίτης ηλικίας στην Ελλάδα βιώνεται με χρόνια προβλήματα ή περιορισμούς.

