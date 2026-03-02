Παχυσαρκία: Τι υπόσχονται τα νέα φάρμακα – Έρχονται και στην Ελλάδα σε μορφή χαπιού

Νέα φάρμακα για την παχυσαρκία ανοίγουν έναν καινούργιο, πολύ υποσχόμενο δρόμο όχι μόνο στο να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα που ταλανίζει μεγάλο μέρος του πληθυσμού αλλά και άλλες σοβαρές παθήσεις που σχετίζονται με αυτήν.

Μέσα στο 2026 αναμένεται η κυκλοφορία των νέων σκευασμάτων – και σε χάπι – κατά της παχυσαρκίας και στη χώρα μας, μετά την έγκρισή τους από τους αρμόδιους οργανισμούς, ενώ διεθνώς η έρευνα είναι σε εξέλιξη για παρασκευή παρόμοιων, ακόμα πιο αποτελεσματικών και ασφαλών σκευασμάτων τα οποία θα είναι διαθέσιμα διεθνώς στην επόμενη πενταετία.

Το γεγονός ότι τα φάρμακα αυτά εκτός από ενέσιμα θα είναι διαθέσιμα και ως χάπια ημερήσιας χορήγησης, εκτιμάται ότι θα συμβάλει ώστε να καλυφθούν και όσοι δεν είναι συμφιλιωμένοι με την ένεση, αλλά και να αυξήσει τη συμμόρφωση στη θεραπεία. Την ίδια ώρα τα νεώτερα, ενέσιμα σκευάσματα έρχονται να αγγίξουν έως και απώλεια 1/3 του συνολικού βάρους ενός θεραπευομένου.

Ωστόσο, αυτή η «επανάσταση» στην ιατρική συντελείται με γνώμονα να βοηθήσει ανθρώπους με παχυσαρκία και νοσήματα που σχετίζονται με αυτήν και όχι να διαθέσει στα φαρμακεία life style φάρμακα για ακραίες απώλειες βάρους από ανθρώπους με οριακά φυσιολογικό βάρος ή λίγα παραπανίσια κιλά!

Όπως αναφέρουν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ τρεις επιστήμονες διαφορετικών ειδικοτήτων, σε κάθε νέο φάρμακο προτεραιότητα παραμένει το προφίλ ασφάλειάς του και ο συνδυασμός του με εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής και άσκησης ώστε όσοι τα χρησιμοποιούν, να διατηρήσουν τον πολύτιμο μυϊκό ιστό τους αλλά και να λαμβάνουν από τη διατροφή τους όλα τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά ώστε να παραμένουν υγιείς.

