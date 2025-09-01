Τελευταία Νέα
97.3best
Δευτέρα
1
Σεπτέμβριος
TOP
LIFESTYLE

Η ενημέρωση συναντά τη ζωντάνια: «Τι λες τώρα» ξανά στις οθόνες σας! Πρεμιέρα στις 15 Σεπτεμβρίου (video)

Share

Η εκπομπή «Τι λες τώρα» επιστρέφει δυναμικά στη συχνότητα της τηλεόρασης Best!

Στον νέο κύκλο, η ενημέρωση συναντά την ψυχαγωγία, με θεματολογία που αγγίζει κάθε πτυχή της καθημερινότητας:

  • επίκαιρα ρεπορτάζ,
  • ζωντανές συνδέσεις,
  • παρουσιάσεις και συζητήσεις που ανοίγουν δρόμους για σκέψη και διάλογο.

Η εκπομπή δίνει βήμα σε πρόσωπα, ιδέες και γεγονότα που μας αφορούν όλους, φέρνοντας τον παλμό της κοινωνίας μέσα στο σαλόνι σας!

Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, 17:00 – 19:00
Με την Αναστασία Μάντζαρη στο “τιμόνι” της παρουσίασης

Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
ΕΤΙΚΕΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ