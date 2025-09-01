Η ενημέρωση συναντά τη ζωντάνια: «Τι λες τώρα» ξανά στις οθόνες σας! Πρεμιέρα στις 15 Σεπτεμβρίου (video)

Η εκπομπή «Τι λες τώρα» επιστρέφει δυναμικά στη συχνότητα της τηλεόρασης Best!

Στον νέο κύκλο, η ενημέρωση συναντά την ψυχαγωγία, με θεματολογία που αγγίζει κάθε πτυχή της καθημερινότητας:

επίκαιρα ρεπορτάζ,

ζωντανές συνδέσεις,

παρουσιάσεις και συζητήσεις που ανοίγουν δρόμους για σκέψη και διάλογο.

Η εκπομπή δίνει βήμα σε πρόσωπα, ιδέες και γεγονότα που μας αφορούν όλους, φέρνοντας τον παλμό της κοινωνίας μέσα στο σαλόνι σας!

Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, 17:00 – 19:00

Με την Αναστασία Μάντζαρη στο “τιμόνι” της παρουσίασης