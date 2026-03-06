Μανώλης Μάκαρης: Απαράδεκτο το λουκέτο στα ΕΛΤΑ σε Γύθειο και Αρεόπολη – Η εγκατάλειψη της περιφέρειας συνεχίζεται

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το κλείσιμο των καταστημάτων των ΕΛΤΑ στο Γύθειο και στην Αρεόπολη δεν είναι ένα απλό διοικητικό μέτρο. Είναι άλλη μια πράξη εγκατάλειψης της ελληνικής περιφέρειας και ειδικά της Μάνης. Το ίδιο το Δημοτικό Συμβούλιο Ανατολικής Μάνης αντέδρασε ομόφωνα, ζητώντας την άμεση ανάκληση της απόφασης και τονίζοντας ότι τα ΕΛΤΑ είναι ζωτικής σημασίας για πολίτες, επαγγελματίες και ευάλωτες ομάδες.

Και ας είμαστε ξεκάθαροι: η παράταξή μας δεν ανακάλυψε το θέμα εκ των υστέρων. Το είχαμε αναδείξει έγκαιρα, ήδη από τον Οκτώβριο του 2025, προειδοποιώντας δημόσια για τη συρρίκνωση του δικτύου των ΕΛΤΑ στην Πελοπόννησο και ζητώντας αναθεώρηση του σχεδίου. Λίγες ημέρες αργότερα, στις 30 Οκτωβρίου 2025, η παράταξή μας «Πρώτα η Πελοπόννησος» κατέθεσε στο Περιφερειακό Συμβούλιο ψήφισμα για τη διατήρηση των καταστημάτων ΕΛΤΑ που εξυπηρετούν τις τοπικές κοινωνίες το οποίο και καταψηφίστηκε από την περιφερειακή αρχή Πτωχού στις 10 Νοεμβρίου του 2025.

Όταν κλείνουν δημόσιες υπηρεσίες από μια περιοχή, δεν πλήττεται μόνο η εξυπηρέτηση των πολιτών. Πλήττεται η ίδια η δυνατότητα των ανθρώπων να μείνουν και να ζήσουν στον τόπο τους. Οι ηλικιωμένοι, οι επαγγελματίες, οι μικρές επιχειρήσεις και οι κάτοικοι δεκάδων οικισμών της Μάνης καλούνται να διανύουν ακόμη μεγαλύτερες αποστάσεις για βασικές συναλλαγές. Αυτό δεν λέγεται “εκσυγχρονισμός”. Λέγεται ερήμωση με κυβερνητική υπογραφή.

Το πιο ανησυχητικό όμως είναι άλλο: η Μάνη και συνολικά η περιφέρεια αντιμετωπίζονται από την κυβέρνηση σαν πολιτικά δεδομένες περιοχές. Και όταν σε θεωρούν δεδομένο, δεν ασχολούνται μαζί σου. Κλείνουν υπηρεσίες, υποβαθμίζουν υποδομές, μεταφέρουν τα πάντα στα μεγάλα αστικά κέντρα και περιμένουν να μην ανοίξει μύτη.

Αντί να στηριχθεί η περιφέρεια, βλέπουμε μια πολιτική συνεχούς συρρίκνωσης των δημόσιων υπηρεσιών. Σήμερα είναι τα ΕΛΤΑ. Χθες ήταν άλλες δομές. Αύριο ποια υπηρεσία θα ακολουθήσει; Η Μάνη δεν ζητά προνόμια. Ζητά τα αυτονόητα: σεβασμό, ισότιμη πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες και πραγματική στήριξη.

Η αντίδραση του Δήμου Ανατολικής Μάνης είναι απολύτως δικαιολογημένη και πρέπει να βρει στήριξη από όλους. Και όσοι σήμερα παριστάνουν ότι πέφτουν από τα σύννεφα, ας θυμηθούν ότι κάποιοι είχαν προειδοποιήσει εγκαίρως. Η παράταξή μας το είχε αναδείξει, είχε ζητήσει αναθεώρηση του σχεδίου και είχε φέρει το θέμα θεσμικά στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Άλλοι σιώπησαν. Άλλοι κάλυψαν. Και τώρα η Μάνη πληρώνει τον λογαριασμό.

Η Μάνη δεν είναι δεδομένη. Οι κάτοικοί της αξίζουν υπηρεσίες, παρουσία του κράτους και ουσιαστική στήριξη – όχι αποφάσεις που την σπρώχνουν ακόμη πιο βαθιά στην εγκατάλειψη.

Μανώλης Μάκαρης

Επικεφαλής “Πρώτα η Πελοπόννησος”