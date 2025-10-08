Η Ιερά Μητρόπολη Μεσσηνίας για την Αγιοκατάταξη του Μεσσήνιου Ιεραποστόλου Αγίου Χρυσοστόμου του εν Αφρική

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με αισθήματα ιδιαίτερης χαράς και συγκίνησης πληροφορηθήκαμε την αγιοκατάταξη και την εγγραφή στις Δέλτους της Ορθόδοξης Εκκλησίας από την Ιερά Σύνοδο του Παλαιφάτου Πατριαρχείου Αλεξανδρείας, του εν αγίοις πατρός ημών Χρυσοστόμου του εν Αφρική (Παπασαραντόπουλου), ο οποίος γεννήθηκε στο Βασιλίτσι Μεσσηνίας και έλαβε την εγκύκλιο παιδεία και την ιερωσύνη στην Μεσσηνία.

Η τοπική Εκκλησία της Μεσσηνίας και ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Χρυσόστομος, εκφράζουν τις υιϊκές ευχαριστίες τους προς την Α.Μ. τον Πάπα και Πατριάρχη Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ. Θεόδωρο τον Β’ και την περί Αυτόν Ιερά Σύνοδο για την ευλογία αυτή, ευχόμενοι ο Άγιος Χρυσόστομος ο εν Αφρική, να αποτελεί τον φωτεινό φάρο και τον οδοδείκτη στο δύσκολο ιεραποστολικό έργο τους.