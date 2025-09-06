Ξεκίνησαν οι εγγραφές στη Σχολή Βυζαντινής & Παραδοσιακής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας

Ξεκίνησαν και θα διαρκέσουν ως το τέλος του Σεπτεμβρίου, οι εγγραφές για τo ακαδημαϊκό έτος 2025-2026, στη Σχολή Βυζαντινής & Παραδοσιακής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας.

Οι εγγραφές θα πραγματοποιούνται στη Γραμματεία της Σχολής κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από 7 – 9 μ.μ. στο κτίριο της Σχολής (Μητρ. Χρυσοστόμου Θέμελη 1, 1ος όροφος, έναντι Ι. Ναού Υπαπαντής).

Στη Σχολή διδάσκεται η Βυζαντινή Εκκλησιαστική, η Παραδοσιακή Ελληνική Μουσική καθώς και τα βασικότερα ελληνικά παραδοσιακά μουσικά όργανα (Ταμπουράς, Ούτι, Πολίτικο & Στεριανό Λαούτο, Κανονάκι, Κλαρίνο & Φλογέρα, Παραδοσιακά Κρουστά).

Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 27210 – 99095 (ώρες λειτουργίας 7 – 9 μ.μ.) και στο email: [email protected]

Έναρξη μαθημάτων από 1η Οκτώβρη.