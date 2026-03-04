Η ιστορική απόφαση, τα εύσημα και οι… μαυραγορίτες, η αισιοδοξία για στάδιο-διοικητήριο, ο κακός χαμός στο κέντρο και οι… υποσχέσεις (video)

Τα κρίσιμα ζητήματα της επικαιρότητας βρέθηκαν στο πεδίο του σχολιασμού στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης BEST. Από τη μία η απόφαση με την καταδίκη και στο Εφετείο των 42 κατηγορούμενων στη δίκη της εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής, και, από την άλλη τα όσα έχουν να κάνουν με τις προεκτάσεις του πολέμου που συντρίβει τα… πάντα, αλλά και τα τοπικά ζητήματα, που περιλαμβάνουν τα έργα και τις προτεραιότητες.

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

Για το θέμα της Χρυσής Αυγής και της απόφασης του Εφετείου αποδόθηκε δικαίωση και η δικαιοσύνη έκρινε όπως και πρωτοδίκως ενόχους τους εμπλεκόμενους. Μια υπόθεση που διαπέρασε κοινωνία και πολιτικό σύστημα και που πλέον όλοι μιλούν για μια ιστορική απόφαση, η οποία όπως θύμισε ο Νίκος Μπελογιάννης ξεκίνησε από την απόφαση που έλαβε τότε η κυβέρνηση Σαμαρά – Βενιζέλου.

ΤΑ ΕΥΣΗΜΑ ΚΑΙ ΟΙ… ΜΑΥΡΑΓΟΡΙΤΕΣ

Πέρα από αυτό το θέμα ο Διευθυντής της τηλεόρασης BEST στάθηκε στα όσα βγαίνουν από τη δίνη του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Στιγμές αγωνίας και διάχυτης ανησυχίας -και για τους Έλληνες που είναι στο εξωτερικό- και για την περαιτέρω ανάφλεξη και τον ανεξέλεγκτο τρόπο με τον οποίο κινούνται όλοι. «Κανείς δεν μπορεί να κοιμάται ήσυχος πλέον» ανέφερε και υπογράμμισε τα όσα αρχικά διαψεύδονταν για τις απειλές προς την Κύπρο που έγιναν όμως… πραγματικότητα. Αναρωτήθηκε δε, τι θα συμβεί εάν η επιχειρηθεί χτύπημα σε ελληνικό έδαφος, σημειώνοντας τα όσα είπε ο Κ. Κουτσούμπας από το βήμα της βουλής για… ιρανικά drone στη Σούδα.

Εδώ εκθείασε την στάση της Ελληνικής Κυβέρνησης για τα αντανακλαστικά της να απλώσει «πέπλο» πάνω από την Κύπρο με την αποστολή δυνάμεων και επέκρινε την αντίστοιχη στάση των Ευρωπαίων σημειώνοντας πως «…είναι καιρός να ξυπνήσει η κα Φορ ντε Λάιν εκτός και εάν είναι και αυτή στο κομμωτήριο», είπε δεικτικά. Πρόσθεσε πως η κίνηση της Κυβέρνησης εξέπληξε ευχάριστα, ενώ δεν έφερε καμία αντίδραση από την Τουρκική πλευρά, αφήνοντας για αυτό ένα ερώτημα, τι μπορεί αυτό να σημαίνει…

Φυσικά ο πόλεμος έχει και τις συντριπτικές του συνέπειες στην οικονομία με τη «φωτιά» που παίρνει το «καλάθι του νοικοκυριού» με το Νίκο Μπελογιάννη να αναφέρεται στην ευκαιρία που βρίσκουν οι κερδοσκόποι ξανά και οι… μαυραγορίτες, τονίζοντας πως επιβάλλεται να ληφθούν μέτρα προστασίας από την Ελληνική κυβέρνηση.

ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ ΓΙΑ ΣΤΑΔΙΟ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ

Στα τοπικά η είδηση για την έγκριση της δημοπράτησης των έργων για την αναβάθμιση του Εθνικού Σταδίου Καλαμάτας από την Περιφέρεια Πελοποννήσου δείχνει έως τώρα και το θετικό βηματισμό για να τρέξουν και πιο άμεσα τα έργα με τον Διευθυντή της τηλεόρασης BEST να σημειώνει τα συγχαρητήρια στην ομάδα της «Μαύρης Θύελλας» και τη Διοίκησή της για τα όσα έχουν καταφέρει -η ομάδα να βρίσκεται με το ένα πόδι στη μεγάλη κατηγορία- και να προσθέτει την αισιοδοξία του πως μπορεί τα έργα να τρέξουν γρήγορα και να μπορέσει σε ένα καλό σενάριο η ομάδα να παίζει τα Χριστούγεννα στη «νέα» της έδρα. Εδώ στάθηκε στην τεχνογνωσία της εταιρείας του Φάνη Γεννάτο που μπορεί να φανεί επιδραστική στο να γίνουν όλα όπως πρέπει. Στην προέκταση των όσων τρέχουν με την σφραγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου και προσωπικά του Περιφερειάρχη επισημάνθηκαν και οι επιτέλους πολύ καλοί ρυθμοί στο έργο του Διοικητηρίου που… ακούγονται και φαίνονται.

Ο… ΚΑΚΟΣ ΧΑΜΟΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΙ… ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ

Μέσα σε αυτά στον όλο σχολιασμό και τα όσα έτρεξαν και τρέχουν στις πόλεις και τα χωριά, σε κάθε γωνιά της Πελοποννήσου και που αυτό ήταν ορατό και την περίοδο της Αποκριάς για να βρεθεί πολύς κόσμος στις περιοχές. Εδώ στάθηκε στο θέμα των όσων γίνονται από τους πολιτιστικούς συλλόγους, που κρατούν ζωντανές τις παραδόσεις, τα ήθη και έθιμα και τα όσα συνδυαστικά υποστηρίζονται από τους δήμους, που θα πρέπει αυτό να συνεχιστεί και να ενδυναμώσει περαιτέρω «…για να ζωντανεύουν έτσι τα χωριά μας». Στην όλη διάσταση της κινητικότητας μίλησε και για το πόσο βοηθούν οι υποδομές και σημείωσε και την ενεργοποίηση των ενεργειών για το δρόμο Πύργος-Καλό Νερό-Τσακώνα με την έρευνα κυκλοφορίας, σημειώνοντας με σκωπτικό τρόπο «…δηλαδή εάν δεν πάνε με μεγάλες κυκλοφορίες, θα βρουν δικαιολογία να κάνουν το δρόμο πιο μικρό;».

Κύριο κεφάλαιο τα έργα στο κέντρο και τα όσα αναδείχθηκαν μέσα από το www.best-tv.gr δείτε εδώ με τα συνεργεία να μην εργάζονται μετά από κάποια ώρα και το απόλυτο μπάχαλο στο κέντρο να επικρατεί. «Ποιος έχει κάνει την συγκοινωνιακή μελέτη; Ποιος… εγκέφαλος το έχει κάνει; Καλά, ο Δήμαρχος δεν τα βλέπει αυτά τα πράγματα; Για να μπορέσει να τους βάλει χέρι; Για να καταλάβουμε πού βρισκόμαστε…» σημείωσε ο Νίκος Μπελογιάννης για να τονίσει την οργή και την αγανάκτηση του κόσμου για τα… τραγελαφικά που συμβαίνουν στο σημείο. Παρέμβαση υπήρξε από τον Πρόεδρο της ΔΕΥΑΚ Ανδρέα Καραγιάννη που στις εξηγήσεις μίλησε για την παρέμβαση που επιχειρείται και από τη Δημοτική Επιχείρηση συνδυαστικά και προσπάθησε να αιτιολογήσει το σημερινό σκηνικό με το γεγονός πως πλέον… περιμένουν να γίνουν οι εργασίες στα υπόλοιπα δίκτυα της ΔΕΗ και του ΟΤΕ. Με την αντιπαράθεση να χτυπά… κόκκινο στην συνέχεια για το πως… οργανώνονται όλα αυτά αλλά και για το γεγονός πως δεν υπάρχουν εκτιμήσεις και προβλέψεις, με τον κ. Καραγιάννη να σημειώνει πως το μέρος της «δικής» του παρέμβασης ενδέχεται να είναι έτοιμο μέσα στο Μάρτιο και πως «το συνεργείο του ΟΤΕ θα έρθει αύριο το πρωί…» Πάντως η αγωνία είναι διάχυτη για το χάος με τη… συγκοινωνιακή μελέτη που οδηγεί τον κόσμο στο κέντρο με αρκετούς να σημειώνουν πως θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί η αναστάτωση εάν έκλεινε η κυκλοφορία σε αυτό το τμήμα της Αριστομένους, με τον κ. Καραγιάννη να ζητά και την παρέμβαση της Αστυνομίας, αλλά όχι… της δημοτικής και με τον Ν. Μπελογιάννη να αναφέρει «…γιατί η δημοτική αστυνομία είναι μόνο για να παίρνει τις πινακίδες;». Η όλη συζήτηση έκλεισε με το θέμα της αναγκαιότητας της εξεύρεσης χώρων στάθμευσης να υπογραμμίζεται εμφατικά.