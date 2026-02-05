Οι ηχηρές παρεμβάσεις Σαμαρά-Καραμανλή, οι «εφευρέτες, ισόβιοι» συνδικαλιστές, οι… κρυμμένοι από τα προβλήματα, ο Πτωχός με τα έργα και η πολιτική αντιπαράθεση για τα… καρναβάλια (video)

Αρκετά τα ανοιχτά μέτωπα τόσο στην κοινωνία και την πολιτική, όσο και στην αυτοδιοίκηση, με την περιοχή μας να δοκιμάζεται ξανά από το νέο κύμα κακοκαιρίας. Όλα αυτά την στιγμή που η χώρα μας συγκλονίζεται από τη νέα τραγωδία στη Χίο με τους τουλάχιστον 15 νεκρούς.

Ο Νίκος Μπελογιάννης ξεκίνησε τον σχολιασμό του, στην παρέμβασή του στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης BEST από αυτό το σημείο, κάνοντας λόγο για μια ασύλληπτη τραγωδία που ξέρουμε τι σημαίνει αυτή και για την περιοχή μας, που έχει τις μνήμες της από το πιο πολύνεκρο ναυάγιο στη Μεσόγειο, ανοιχτά της Πύλου, με τα ερωτήματα και τα γιατί, μαζί με τον πόνο να παραμένουν. «Βέβαια, δεν αμφιβάλλει κανένας ότι οι λιμενικοί κάνουν ένα μεγάλο αγώνα και το καθήκον τους. Εγώ εκτιμώ ότι η κατάσταση αυτή ήταν ένα ατύχημα. Δεν υπάρχει άνθρωπος να πιστεύει ότι οι λιμενικοί θα ήθελαν να πάνε να εμβολίσουν ένα σκάφος και να πάνε να σκοτώσουν τον κόσμο» σημείωσε αρχικά για να προσθέσει πως οι αδίστακτοι διακινητές προσπαθούν να εκμεταλλευτούν με κάθε τρόπο τον πόνο αυτών των ανθρώπων.

Η ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΣΑΜΑΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΙ ΤΑ “ΠΥΡΑ” ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ

Ο Διευθυντής της τηλεόρασης ΒΕST ακολούθως κλήθηκε να σχολιάσει τα όσα έγιναν στην Καλαμάτα στον φόντο των όσων είπαν και ακούστηκαν… στεντόρεια οι πρώην Πρωθυπουργοί Κώστας Καραμανλής και Αντώνης Σαμαράς, στις τοποθετήσεις τους. Αρχικά διαχώρισε πλήρως τη δική τους παρέμβαση σε σχέση με την παρουσία του Π. Παυλόπουλου σημειώνοντας πως και οι δύο «…έχουν δικαίωμα να μιλάνε για τα εθνικά θέματα και να μιλάνε για όλα αυτά τα θέματα. Τώρα ο Προκόπης ο Παυλόπουλος, ένας άνθρωπος που ήταν Πρόεδρος στις Πρέσπες και ένας άνθρωπος ο οποίος επικύρωσε -και κατά κάποιο τρόπο υπέγραψε- το “ναι” και το “όχι” τότε για να βγούμε στην Ευρώπη αυτό που έφερε ο Τσίπρας δεν ξέρω γιατί μιλάει και πως έχει βγει τώρα… βασιλικότερος του βασιλέως». Ο Διευθυντής της τηλεόρασης ΒΕST εστιάζοντας στα εθνικά θέματα και στις νέες προκλήσεις που ήρθαν να προστεθούν από την Τουρκία σημείωσε το πόσο δικαιώνουν οι εξελίξεις αυτές τα λεγόμενα Σαμαρά. Για να θυμίσει την περίοδο διακυβέρνησης Σαμαρά-Βενιζέλου που «…δεν υπήρχε ούτε σφαίρα από την οικονομική κατάσταση που ήταν η Ελλάδα οι προκλήσεις δεν ήταν ποτέ έτσι». Θέλοντας έτσι να καταδείξει την αντιδιαστολή πως παρά την ισχυροποίηση της χώρας μας και στο πεδίο των εξοπλιστικών οι τουρκικές προκλήσεις διαρκώς αυξάνουν, σημειώνοντας αυτό που δεν έχει ξαναγίνει ποτέ με την επ’ αόριστον NAVTEX και συνδέοντας τον συλλογισμό του με την συμφωνία της Τουρκίας με την Chevron με το ερώτημα «…μήπως έχουν ήδη προσυμφωνήσει τη διχοτόμηση του Αιγαίου;»

Πέρα από τα εθνικά, όμως, θέματα είναι και τα όσα είπε ο κ. Καραμανλής από την Καλαμάτα που «πρώτη φορά ήταν τόσο πολύ οξύς ο Καραμανλής» με τον Ν. Μπελογιάννη να σημειώνει πως είτε κάποιος… συμπαθεί Σαμαρά και Καραμανλή είτε όχι, δεν μπορεί να διαφωνήσει με τις επισημάνσεις τους που εδράζονται σε γεγονότα. Σχετικά με το θέμα του διλήμματος περί… χάους ακολούθως τόνισε πως κανείς «…δεν αμφισβητείται ότι υπάρχει πολιτική αναταραχή. Υπάρχει πολιτικός διασυρμός» και αυτή η έκφραση είχε να κάνει με τα χαμηλά της ΝΔ, αλλά κύρια με αυτό που συμβαίνει με μια αντιπολίτευση που δεν… υπάρχει. «Γιατί πρέπει να υπάρχει αντιπολίτευση στην Ελλάδα. Τουλάχιστον να υπάρχει μία αντίπαλη φωνή, μία άλλη φωνή. Προκειμένου να μπορέσει να καταλάβει ο κόσμος τι γίνεται. Να βελτιώνεται και το κυβερνητικό έργο. Τα άσπρα δεν γίνονται μαύρα ή τα μαύρα δεν γίνονται άσπρα συνέχεια. Να τα πούμε αυτά πράγματα. Θα πρέπει να υπάρχει και άλλη άποψη».

ΟΙ… ΕΦΕΥΡΕΤΕΣ ΙΣΟΒΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ… ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΕΣ

Στην όλη εξίσωση, πάντως, σαν… βόμβα έσκασε η είδηση ότι ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ σε ελέγχεται από την Αρχή για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος για ένα ποσό άνω των 2 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Ν. Μπελογιάννης εδώ σχολίασε πως…υπάρχουν συνδικαλιστές οι οποίοι δεν έχουν δουλέψει ποτέ. «Υπάρχουν συνδικαλιστές εδώ, μου είπανε συγκεκριμένα έναν άνθρωπο, δεν θέλω να πω το όνομά του, ο οποίος δεν έχει πάει για δουλειά ποτέ. Είναι στον δημόσιο πληρώνεται και δεν έχει πάει για δουλειά ποτέ». Και αναρωτήθηκε πως είναι δυνατόν ο κάθε Παναγόπουλος να είναι… ισόβιος συνδικαλιστής και πρόεδρος και να κάνει και μπίζνες με κέντρα επιμόρφωσης. «Τι βιολί είναι αυτό. Τι έχουν εφεύρει. Αυτοί στην Ελλάδα τι έχουν εφεύρει τελικά;»

ΚΡΥΜΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Μέσα σε αυτά πάντως κυριαρχεί και η κακοκαιρία με τα αλλεπάλληλα κύματα να προκαλούν μεγάλες ζημιές ξανά σε διάφορες περιοχές. Κανείς δεν μπορεί να τα βάλει με την φύση που… θυμάται σημείωσε ο Διευθυντής της τηλεόρασης BEST για να μιλήσει για την αναγκαιότητα των αντιπλημμυρικών παρεμβάσεων -σημειώνοντας τα όσα δεν έχουν γίνει στην Καλαμάτα- και για να εστιάσει ειδικά στην περιοχή της Τριφυλίας και σε αυτά που επεσήμαναν οι ίδιοι οι κάτοικοι. Ότι δηλαδή έπαιρναν τηλέφωνα και δεν ανταποκρινόταν κανείς. «Δεν είναι δυνατόν. Αυτοί οι άνθρωποι που καταγγέλλανε ότι παίρνουν τηλέφωνο και δεν σηκώνεται ούτε τηλέφωνο. Δεν υπάρχει κανένας; Τι κάνουν αυτοί; Μόνο κηδείες, μνημόσυνα, να πηγαίνουνε στα πανηγύρια, να χορεύουνε ζεϊμπέκικα και να κάνουν αυτά τα πράγματα; Όποιος θέλει να πάει να συμμετάσχει στα κοινά θα πρέπει η προσφορά να υπάρχει. Θα πρέπει να είναι το τηλέφωνο ανοιχτό και να τρέχει», σημείωσε και πρόσθεσε ακολούθως πως έστω τουλάχιστον για συμπαράσταση κάποιος άνθρωπος από τη δημοτική αρχή έπρεπε να είναι εκεί. «Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί γίνατε κύριοι δήμαρχοι; Αντιδήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι δεν ξέρω τι κάνετε εκεί πέρα στην Τριφυλία; Συνέχεια προβλήματα στην Τριφυλία; Δεν τα βλέπετε; Ο κόσμος φωνάζει. Εκλιπαρεί. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να γίνει θα πρέπει να έχετε το τηλέφωνο ανοιχτό. Ιδιαίτερα σε φυσικές καταστροφές ο κόσμος ο οποίος δεν ξέρει τι γίνεται ενώ εσείς ξέρετε -υπάρχει έστω κάποιο σχέδιο τουλάχιστον και ας μην μπορείτε να κάνετε κάτι- να υπάρχει ειδική συμπαράσταση. Να πάτε εκεί στον κόσμο όπως περιμένει ο κόσμος εκεί. Τουλάχιστον εκεί. Όχι να μην σηκώνετε το τηλέφωνο και να έχετε κρυφτεί. Θυμάμαι την άλλη φορά στην Τριφυλία ψάχναμε να βρούμε τον κύριο Βλάχο και δεν υπήρχε πουθενά… Και ο δήμαρχος ο ο κ. Λεβεντάκης ίσα ίσα είναι και από τον ιδιωτικό τομέα. Πού κρύβονται αυτοί όλοι;»

Ο ΠΤΩΧΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΡΓΑ

Στην κουβέντα και τα όσα δρομολογούνται από την Περιφέρεια με σπουδαία έργα από τον Πυλώνα 3 που πήραν και την χρηματοδότηση της ΕΤΕπ 63,8 εκατ. ευρώ, για τα οποία υπήρξε πίεση, σχεδιασμός και προσπάθεια που έφερε καρπούς από την πλευρά της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Ο Ν. Μπελογιάννης τόνισε πως «…ο Πτωχός είναι ένας ευφυής, τεχνοκράτης, πετυχημένος επιχειρηματίας και ξέρει τον τρόπο και ξέρει πως θα βρει χρήματα» όπως συνέβη και σε αυτή την περίπτωση κάνοντας σε δύο χρόνια όσα δεν είχαν γίνει εδώ και 12… Υπογράμμισε πως δεν είναι πολιτικός όπως οι άλλοι που προτιμούν τα «…μάτσα μούτσα» και εξήρε την ικανότητά του την οποία είχε επιδείξει και με την συμμετοχή του στην κυβέρνηση Σαμαρά σε νευραλγική θέση και που σήμερα αθόρυβα με το έργο του δρομολογεί σημαντικές αλλαγές στην Πελοπόννησο. Για να προσθέσει την αναφορά ενός κορυφαίου επιχειρηματία για τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου πως «… είναι πολυτέλεια αυτή τη στιγμή που ένας επιχειρηματίας φθασμένος ασχολείται με την αυτοδιοίκηση, ασχολείται με τα κοινά»

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΑ… ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΑ

Τέλος σχολιασμός υπήρξε και για τα όσα βρίσκουν αναφορά στην… πολιτική αντιπαράθεση που ξέσπασε για το σποτ του καρναβαλιού της Καλαμάτας πως «αυτό πια που γίνεται νομίζω ότι έχει ξεπεράσει και τα σενάρια όλες τις επιστημονικές φαντασίες και τις πιο νοσηρές φαντασίες. Τί γελοιότητες είναι αυτές; Είναι δυνατόν να γίνεται πολιτική αντιπαράθεση για το σποτ του καρναβαλίου. Το καρναβάλι είναι σάτιρα», για να καυτηριάσει παράλληλα και έναν… «που έβαλε πρωτοσέλιδο το θέμα αυτό για να κάνει αντιπολίτευση στο Βασιλόπουλο»