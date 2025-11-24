«Σεισμικές δονήσεις» στην πολιτική σκηνή της χώρας αλλά και στον χώρο του ΣΥΡΙΖΑ προκαλεί το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος -μεταξύ άλλων- κάνει αναφορές σε παλαιούς συνοδοιπόρους του, αποκαλύπτοντας άγνωστες έως τώρα παρασκηνιακές ιστορίες, όπως για παράδειγμα η πρόταση στον Αλέξη Χαρίτση να τον διαδεχτεί μετά την παραίτησή του από την ηγεσία του κόμματος.

Σχολιάζοντας την αναφορά του πρώην πρωθυπουργού προς το πρόσωπό του για τις δραματικές στιγμές μετά τις εκλογές του Ιουνίου του 2023, ο Αλέξης Χαρίτσης επιβεβαιώνει τα όσα γράφει ο κ. Τσίπρας στην «Ιθάκη». Εκεί όπου αναφέρει: «Στο άκουσμα της απόφασής μου να φύγω και ακόμα περισσότερο στην πρότασή μου να θέσει υποψηφιότητα, σκοτείνιασε. Μου είπε, τελικά, ότι δεν αισθάνεται έτοιμος να αναλάβει ένα τόσο μεγάλο βάρος. Και μου ζήτησε να μην παραιτηθώ»

Μιλώντας στον Real fm, ο κ. Χαρίτσης παραδέχεται ότι είχε δεχθεί πρόταση να διαδεχθεί τον κ. Τσίπρα στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, περιγράφοντας το κλίμα εκείνων των ημερών αλλά και τους λόγους που τον οδήγησαν να αρνηθεί.

«Είναι έτσι τα πράγματα. Το συγκεκριμένο απόσπασμα είναι ακριβές περιγράφει τα γεγονότα με τρόπο ακριβή, έτσι όπως έγιναν. Επ’ αυτού μπορώ να το επιβεβαιώσω», σημείωσε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς.

Ερωτηθείς γιατί αρνήθηκε, ο κ. Χαρίτσης σημειώνει: «Δεν νομίζω ότι μπορούμε να βγάλουμε συμπεράσματα για το τότε με αυτά που γνωρίζουμε σήμερα στο τέλος του 2025. Μιλώντας με τα τότε δεδομένα μπορώ να σας πω ότι προφανώς ήταν μια εξέλιξη που και προσωπικά με προβλημάτισε και με βασάνισε πάρα πολύ. Δεν πήρα κάποια απόφαση ελαφρά τη καρδία, θεώρησα όμως ότι σε εκείνες τις συνθήκες και έτσι όοπως είχε διαμορφωθεί το πολιτικό περιβάλλον, μια δικιά μου υποψηφιότητα χωρίς να υπάρχει η αντίστοιχη προετοιμασία – πρέπει να σας πω ότι αιφνιδιάστηκα και δεν είχε γίνει η αντίστοιχη πολιτική, ούτε επιτρέψτε μου να πω και προσωπική προετοιμασία – δεν θεωρώ ότι θα μπορούσε να διασφαλίσει την ενότητα και τη βιωσιμότητα του εγχειρήματος έτσι όπως ήταν τότε τα πράγματα».

«Βεβαίως από τότε έχουν μεσολαβήσει πάρα πολλά είχαμε και την εξέλιξη και τη διάλυση ενός ολόκληρου πολιτικού χώρου (…), αλλά δεν μπορούμε να κρίνουμε τις τότε αποφάσεις με βάση αυτά που γνωρίζουμε σήμερα. Τότε νομίζω εγώ το είχα πει και στον Αλέξη Τσίπρα ότι έπρεπε να παραμείνει θεωρώ ότι θα ήταν μια διαφορετική πολιτική κατάσταση σήμερα όχι μόνο για την αριστερά και τον ΣΥΡΙΖΑ και για τη χώρα γενικότερα», πρόσθεσε.

Τι γράφει ο Αλέξης Τσίπρας για τον Αλέξη Χαρίτση

Ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρει στο βιβλίο του πως μετά τις εκλογές του Ιουνίου, κάλεσε τον Αλέξη Χαρίτση στο σπίτι του, στο Σούνιο, πιστεύοντας ότι ήταν ο μόνος που θα μπορούσε, εφόσον εκλεγεί, να εξασφαλίσει, αν όχι τη συναίνεση, τουλάχιστον την ανοχή.

«Καθίσαμε στο μπαλκόνι, ήταν απόγευμα, την ώρα που δύει ο ήλιος, αλλά έκανε ακόμα πολλή ζέστη. Χωρίς περιστροφές του ανακοίνωσα την απόφασή μου να παραιτηθώ. Και του ζήτησα να δεχθεί να είναι υποψήφιος για επόμενος πρόεδρος του κόμματος. Του εξήγησα ότι θα ήταν μια επιλογή που θα μπορούσε να κρατήσει το κόμμα ενωμένο. Του εκμυστηρεύτηκα όσα είχαν συμβεί με την Έφη και κατέληξα: «μόνο η δική σου υποψηφιότητα μπορεί να βρει ευρύτερη αποδοχή».

Στο άκουσμα της απόφασής μου να φύγω και ακόμα περισσότερο στην πρότασή μου να θέσει υποψηφιότητα, σκοτείνιασε. Μου είπε, τελικά, ότι δεν αισθάνεται έτοιμος να αναλάβει ένα τόσο μεγάλο βάρος. Και μου ζήτησε να μην παραιτηθώ».

Σε αυτό το σημείο ο Τσίπρας αναφέρει πως κατάλαβε ότι η «ομαλή μετάβαση» δεν ήταν εφικτή. Έτσι αποφάσισε να αποχωρήσει χωρίς να επιχειρήσει περαιτέρω διαχείριση της επόμενης μέρας. Το κόμμα, όπως γράφει, έπρεπε «να βρει μόνο του τον βηματισμό του».

