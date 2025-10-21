Περιορισμένη αλλά διακομματική απήχηση για ένα κόμμα Τσίπρα- Τι δείχνει η δημοσκόπηση της MARC

Περιορισμένη αλλά διακομματική φαίνεται πως είναι η απήχηση για ένα κόμμα με επικεφαλής τον Αλέξη Τσίπρα. Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας της της MARC, στην ερώτηση σχετικά με το αν οι πολίτες θα ψήφιζαν ή όχι ένα κόμμα με αρχηγό τον πρώην Πρωθυπουργό, το 10,2% απάντησε «σίγουρα ναι» και το 13,8% «μάλλον ναι», ενώ το 72,8% δήλωσε ότι θα ψήφιζε «σίγουρα» ή «μάλλον όχι». Αντίστοιχα, για ένα κόμμα με επικεφαλής τον Αντώνη Σαμαρά, το 5,8% απάντησε «σίγουρα ναι», το 10,5% «μάλλον ναι» και το 81,4% «σίγουρα» ή «μάλλον όχι».

Όσον αφορά την εκτίμηση για το πώς θα επηρέαζε ένα κόμμα του Αλέξη Τσίπρα το πολιτικό σύστημα, το 30,8% των ερωτηθέντων απάντησε ότι θα λειτουργούσε θετικά, το 34% ούτε θετικά ούτε αρνητικά και το 32,1% αρνητικά.

Ενώ, τέλος, σε σχέση με την πρόθεση ψήφου, ένα κόμμα υπό τον Αλέξη Τσίπρα θα συγκέντρωνε, σύμφωνα με την έρευνα, την υποστήριξη του 5,7% των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας, του 91,3% του ΣΥΡΙΖΑ, του 23,8% του ΠΑΣΟΚ, του 23,2% της Ελληνικής Λύσης, του 21,7% του ΚΚΕ, του 24% της Πλεύσης Ελευθερίας, του 26,7% ψηφοφόρων από άλλα κόμματα, ενώ το 23,5% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι δεν έχει ακόμη αποφασίσει.

Επί του συνόλου των ευρημάτων αυτό που πρόκειται είναι πως υπάρχει ένα συγκρατημένο αλλά υπαρκτό ενδιαφέρον για το ενδεχόμενο επανεμφάνισης του Αλέξη Τσίπρα στην πολιτική σκηνή. Η απήχησή του φαίνεται πως υπερβαίνει τα στενά κομματικά όρια, ωστόσο, τα ποσοστά δείχνουν ότι η δυναμική ενός τέτοιου εγχειρήματος θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τις πολιτικές συνθήκες και τη στάση των ψηφοφόρων στο επόμενο διάστημα.