Η Καλαμάτα παρουσιάζεται στη ρουμανική αγορά: Νέο βήμα εξωστρέφειας του Δήμου Καλαμάτας

Ο Δήμος Καλαμάτας, στο πλαίσιο της στρατηγικής του για την ενίσχυση της εξωστρέφειας και την προβολή της πόλης ως σύγχρονου, πολυδιάστατου προορισμού, διοργανώνει παρουσίαση της Καλαμάτας την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025 στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο της «Διπλωματίας των Πόλεων» και απευθύνεται σε τουριστικούς πράκτορες, επαγγελματίες του τουρισμού και εκπροσώπους των ΜΜΕ της Ρουμανίας.

Η Ρουμανία αποτελεί τα τελευταία χρόνια μία από τις πλέον δυναμικές τουριστικές αγορές για την Ελλάδα, συγκαταλεγόμενη στις πρώτες επτά χώρες προέλευσης εισερχόμενου τουρισμού, με περισσότερους από 1,4 εκατομμύρια επισκέπτες το 2024. Σύμφωνα με στοιχεία ηλεκτρονικών ταξιδιωτικών πρακτορείων, η Ελλάδα είναι η κορυφαία επιλογή για τους Ρουμάνους ταξιδιώτες, γεγονός που καταδεικνύει τη σταθερή προτίμησή τους προς τη χώρα μας.

Παράλληλα, η ένταξη της Ρουμανίας στη ζώνη Σένγκεν διευκολύνει σημαντικά τις οδικές μετακινήσεις, απελευθερώνοντας νέες ροές ταξιδιωτών που επιθυμούν να εξερευνήσουν νοτιότερους προορισμούς της Ελλάδας. Οι Ρουμάνοι επισκέπτες διακρίνονται για τη μεγαλύτερη κατά κεφαλήν δαπάνη ανά διανυκτέρευση σε σχέση με άλλες βαλκανικές αγορές, ενώ παρουσιάζουν αυξημένο ενδιαφέρον για αυθεντικές εμπειρίες, πολιτισμό, γαστρονομία και παραθαλάσσιες διακοπές ποιότητας.

Η Καλαμάτα, ως το ανερχόμενο τουριστικό κέντρο της Πελοποννήσου, συνδυάζει όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά. Με εύκρατο μεσογειακό κλίμα, εκτεταμένο παραλιακό μέτωπο πέντε χιλιομέτρων, τοπίο που συνδυάζει βουνό και θάλασσα, πολιτιστικά και θρησκευτικά αξιοθέατα, έντονη γαστρονομική ταυτότητα και υποδομές φιλοξενίας, η πόλη αποτελεί έναν προορισμό που καλύπτει τόσο το city break όσο και τις πολυήμερες διακοπές.

Η πρόσφατη επιτυχία του fam trip που διοργανώθηκε στην Καλαμάτα, σε συνεργασία με την Aegean Airlines και με τη συμμετοχή τουριστικών πρακτόρων από τα Βαλκάνια, επιβεβαίωσε το αυξανόμενο ενδιαφέρον της ρουμανικής αγοράς. Οι συμμετέχοντες εξέφρασαν ιδιαίτερα θετική εικόνα για την Καλαμάτα και την προοπτική νέων συνεργασιών.

Με στοχευμένες ενέργειες, ο Δήμος Καλαμάτας επενδύει στρατηγικά στην εξωστρέφεια και τις αγορές του εσωτερικού και εξωτερικού, με στόχο την ενίσχυση της επισκεψιμότητας, τη διεύρυνση συνεργασιών με τουριστικούς φορείς και την ανάδειξη της πόλης και της περιοχής ως ελκυστικού, δυναμικά ανερχόμενου, πολυδιάστατου προορισμού.