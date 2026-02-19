Η καρδιά της παράδοσης χτυπά στη Νέδουσα: Ο Παναγιώτης Μπατσικούρας στην εκπομπή «Τι λες τώρα» (video)

Στην εκπομπή «Τι λες τώρα» με την Αναστασία Μάντζαρη βρέθηκε ο Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Νεδουσαίων, Παναγιώτης Μπατσικούρας ο οποίος παρουσίασε το μοναδικό Λαϊκό Δρώμενο της Νέδουσας. Πρόκειται για μια αυθεντική ιεροτελεστία στον κύκλο της ζωής και την ευετηρία, που με τον «Χορό των Τράγων» και το παραδοσιακό μουτζούρωμα, ξυπνά τη φύση κάθε Καθαρά Δευτέρα.

Παρά τον εορταστικό χαρακτήρα, ο κ. Μπατσικούρας δεν παρέλειψε να αναφερθεί στις σοβαρές καταστροφές που προκάλεσαν στον Ταΰγετο οι πρόσφατες έντονες βροχοπτώσεις.