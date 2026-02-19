Παραδοσιακά καλέσματα από τη Μεσσήνη στην Καλαμάτα (video)

Πολλές και ξεχωριστές, διανθισμένες με την παράδοση και τις σύγχρονες πινελιές, οι εκδηλώσεις στους δήμους της Μεσσηνίας, για το τριήμερο.

Επίκεντρο Καλαμάτα και Μεσσήνη, με τα παραδοσιακά καλέσματα από την συμπρωτεύουσα του νομού να γίνονται χθες.