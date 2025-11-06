Η Κέιτ Μπλάνσετ στην Καρδαμύλη για τα γυρίσματα της ταινίας ”Sweetsick”(video)

Η Καρδαμύλη ζει αυτές τις μέρες έναν λαμπερό κινηματογραφικό πυρετό. Η πολυβραβευμένη, δύο φορές με Οσκαρ, Κέιτ Μπλάνσετ βρίσκεται στην περιοχή για τα γυρίσματα της νέας διεθνούς παραγωγής, ”Sweetsick”. Στην εκπομπή «Τι Λες Τώρα» με την Αναστασία Μάντζαρη, φιλοξενήσαμε τον Δημοτικό Σύμβουλο της περιοχής, Παναγιώτη Λούζη, ο οποίος μετέφερε τον παλμό της τοπικής κοινωνίας και σχολίασε τα οφέλη αυτής

της λαμπερής επίσκεψης.