Ο ΠΑΟ κέρδισε τον Μίλωνα στον τελικό του 9ου τουρνουά «Γιάννης Μπουσούνης» – Σασπένς, ρυθμός, δύναμη στο φιλέ και πολλές υποσχέσεις για τη νέα σεζόν (pic’s & video)

Το 9ο Τουρνουά «Γιάννης Μπουσούνης» έριξε αυλαία με τον πιο εμφατικό και συναρπαστικό τρόπο, αποδεικνύοντας πως η ελληνική πετοσφαίριση εισέρχεται με σιγουριά σε μια νέα, πολλά υποσχόμενη εποχή.

Ο βολεϊκός αυτός θεσμός, που εδώ και χρόνια έχει καθιερωθεί στη συνείδηση των Μεσσήνιων –και όχι μόνο– φίλων του αθλήματος, επιβεβαίωσε και φέτος τη δυναμική του.

Η ατμόσφαιρα στο κλειστό της Καλαμάτας ήταν εκπληκτική: το χειροκρότημα, τα συνθήματα και η ζεστή παρουσία του κόσμου απέδειξαν για ακόμη μια φορά γιατί η πόλη θεωρείται μία από τις πιο δυνατές έδρες του ελληνικού βόλεϊ. Οι φίλαθλοι έδωσαν το ρυθμό και οι αθλητές ανταπέδωσαν με πάθος και θέαμα, παρότι η προετοιμασία των ομάδων βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη και το πρωτάθλημα θέλει λίγο καιρό ακόμη για να ξεκινήσει. Ανάμεσά τους και ο πρόεδρος της ΕΣΑΠ Παντελής Ταρνατόρος.

Το θέαμα ήταν, όπως αναμενόταν, συναρπαστικό και έδωσε μια πρώτη γεύση από τη νέα σεζόν, που αναμένεται να έχει σασπένς, έντονες μάχες και ανατροπές. Οι τέσσερις εκ των δέκα συμμετεχουσών ομάδων έδειξαν ήδη ότι ο πήχης φέτος έχει τοποθετηθεί ακόμη πιο ψηλά. MVP αναδείχθηκε ο νεαρός αθλητής του ΠΑΟ, Χαράλαμπος Ανδρεόπουλος.

Στο αγωνιστικό σκέλος, ο Παναθηναϊκός συνέχισε την παράδοση των τελευταίων ετών, κατακτώντας για ακόμη μία φορά το τρόπαιο. Οι «πράσινοι» επικράτησαν στον μεγάλο τελικό του Μίλωνα με 3-1 σετ, έπειτα από ένα παιχνίδι με ωραίο ρυθμό και δυνατές φάσεις. Την πρώτη ημέρα του τουρνουά, είχαν αποκλείσει την οικοδέσποινα Καλαμάτα 80 -AFFIDEA με 3-0 στα ημιτελικά.

Στον μικρό τελικό, η Καλαμάτα 80 παρουσιάστηκε βελτιωμένη και πιο συγκεντρωμένη, επικρατώντας του Πανιωνίου με 3-1 σετ και κατακτώντας επάξια την τρίτη θέση, με τη στήριξη του κοινού που δεν σταμάτησε στιγμή να ενθαρρύνει την ομάδα.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ

Μίλωνας – Πανιώνιος 3-1

Καλαμάτα 80 – Παναθηναϊκός 0-3

ΤΕΛΙΚΟΙ

ΜΙΚΡΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ

Καλαμάτα 80 – Πανιώνιος 3-1

ΜΕΓΑΛΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ

Παναθηναϊκός – Μίλωνας 3-1

Ρεπορτάζ: Σίσσυ Τριάντου

ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ