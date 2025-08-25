Με στόχο να εδραιωθεί στη Volley League ξεκίνησε η Καλαμάτα 80 (pic’s & video)

Με όνειρα και φιλοδοξίες οι πετοσφαιριστές της ΑΟ Καλαμάτα 80, ξεκινούν και επίσημα την προετοιμασία τους. Η ομάδα φέτος κάνει come back στην Volley League με την φιλοδοξία για μια ανταγωνιστική παρουσία στο κορυφαίο επαγγελματικό πρωτάθλημα της χώρας.

Ενισχυμένη με επτά νέα πρόσωπα και διατηρώντας στη φαρέτρα της δυναμικούς παίκτες η ομάδα διαθέτει ένα μείγμα εμπειρίας και νιάτων.

Με τον Άκη Χατζηαντωνίου -και φέτος- στο “τιμόνι” και την διοίκηση πιο έμπειρη και αποφασισμένη, ο καλαματιανός σύλλογος θέλει να θέσει τις βάσεις της εδραίωσής του στα μεγάλα βολεϊκά σαλόνια.