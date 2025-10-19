Τελευταία Νέα
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Η ώρα των απολογιών για το διπλό φονικό στη Φοινικούντα – Σε εξέλιξη η απολογία του 22χρονου φερόμενου ως δράστη της δολοφονίας

Λίγα λεπτά μετά τις 12 το μεσημέρι πέρασε την πόρτα της ανακρίτριας Καλαμάτας ο 22χρονος που κατηγορείται ως φυσικός αυτουργός της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα, το βράδυ της 5ης Οκτωβρίου.

Στην ανακρίτρια του Πρωτοδικείου Καλαμάτας προκειμένου να απολογηθούν βρίσκονται σήμερα οι δύο 22χρονουι που κατηγορούνται για τη διπλή δολοφονία στην Φοινικούντα, που στοίχισε τη ζωή στον 68χρονο επιχειρηματία και στον επιστάτη του κάμπινγκ. Εδώ και μέρες, η ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση, με προσεκτικά και μεθοδικά βήματα, λαμβάνει καταθέσεις από μάρτυρες-«κλειδιά», με στόχο την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης που έχει συγκλονίσει τη Μεσσηνία.

