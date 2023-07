Η Πελοπόννησος στη νέα εποχή με την υποψηφιότητα του Δ. Πτωχού -Θετικός ο απόηχος στην περιφέρεια (video)

Νέα σελίδα στην αναζήτηση του βηματισμού που ακολουθεί τους γοργούς ρυθμούς της ανάπτυξης της τεχνολογίας και των σύγχρονων απαιτήσεων, γυρίζει η Πελοπόννησος, τα ηνία της οποίας θα διεκδικήσει και με την επίσημη από σήμερα στήριξη της Νέας Δημοκρατίας ο Δημήτρης Πτωχός.

Χαρακτηριστικά πέραν των δεδομένων της ανανέωσης που σφραγίστηκε με τον καλύτερο τρόπο, ήταν όσα σχολιάστηκαν στο κεντρικό δελτίο της τηλεόρασης Best από τον διευθυντή του σταθμού Νίκο Μπελογιάννη και τους ανταποκριτές σε κάθε περιφερειακή ενότητα, που μετέφεραν το κλίμα που επικρατεί.

Αυτό στο οποίο στάθηκε ο Νίκος Μπελογιάννης ήταν το γεγονός πως με τις ίδιες τις δηλώσεις Νίκα, κατερρίφθη το αφήγημα που επικρατούσε τις τελευταίες ημέρες περί… παραγκωνισμού του λόγω κομματικών διαμαχών, αφού ο ίδιος δήλωσε πως είχε επισκεφθεί πριν έναν χρόνο τον πρωθυπουργό και του είχε δηλώσει την πρόθεσή του να μην είναι ξανά υποψήφιος. «Ο κ. Νίκας παραδέχθηκε στη συνέντευξη που έδωσε πως έναν χρόνο νωρίτερα ενημέρωσε τον Κυριάκο Μητσοτάκη πως δεν επιθυμεί να συνεχίσει. Άρα; Φαίνεται πως είναι καθαρά επιλογή του πρωθυπουργού και όχι αυτά που θέλουν να… περάσουν κάποιοι, πως είναι αποτέλεσμα διαμάχης με τον Σαμαρά. Ο κ. Μητσοτάκης άλλωστε γνωρίζει τον κ. Πτωχό απ΄ όταν ήταν ειδικός γραμματέας Στρατηγικού Σχεδιασμού και ο ίδιος υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Προφανώς έπρεπε να ερωτηθεί για την Πελοπόννησο ο κ. Σαμαράς, που είναι πρώην Πρωθυπουργός και Μεσσήνιος», είπε ο Νίκος Μπελογιάννης και συνέχισε. «Είπε κάτι για… πατερίτσες ο κ. Νίκας. Να θυμίσω πως το 2007 όταν εξελέγη δήμαρχος Καλαμάτας, τσακώθηκα με τον… κολλητό του από τον οποίο ζητάει σήμερα επικοινωνιακή στήριξη, που μου είχε πει τότε σε περιστατικό μπροστά στον Γιώργο Αθανασίου στο κατάστημά του: ‘’Άντε φύγε από δω. Η… πατερίτσα του Νίκα είσαι’’. Περιμένουμε να δούμε τι θα… αποκαλύψει τη Δευτέρα λοιπόν ο κ. Νίκας, γιατί όλοι γνωριζόμαστε. Το αφήγημα ο ίδιος ο κ. Νίκας το κατέρριψε», δήλωσε ο διευθυντής του Best που έδωσε και την ουσιαστική διάσταση, η οποία όπως αναφέραμε νωρίτερα και έχει πιστοποιηθεί και σε άλλους τομείς -κυρίως στους κόλπους της ίδιας της κυβέρνησης- δεν είναι άλλη, από αυτήν της ανανέωσης. «Η επιλογή αυτή όπως και εκείνη που αναμένεται από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ που μπορεί να στηρίξει έναν νέο υποψήφιο, ο οποίος δεν αποκλείεται να τύχει στήριξης και από τον ΣΥΡΙΖΑ θα φέρει νέα δεδομένα στην Πελοπόννησο», τόνισε ο διευθυντής του Best σημειώνοντας πως ακόμη και το ΚΚΕ ακολουθεί αυτόν τον δρόμο καθώς από τον Νίκο Γόντικα, πήρε σκυτάλη ως επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης, ο Μεσσήνιος Νίκος Κουτουμάνος, που εξελέγη και βουλευτής κατά τις εθνικές εκλογές της 21ης Μαΐου. «Η Περιφέρεια Πελοποννήσου αλλάζει σελίδα. Προχωράει με νέους ανθρώπους. Βλέπουμε τα υψηλά στάνταρς και τα νέα δεδομένα και έπρεπε ήδη κάποιοι να έχουν αποχωρήσει. Προχωράμε άλλωστε σε μια νέα εποχή με τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την τεχνητή νοημοσύνη και δεν μπορεί, όπως έγραψε και ο Θοδωρής ο Σαλαντής να… φωνάζει κάποιος τη γραμματέα του να του ανοίξει τον ηλεκτρονικό υπολογιστή», είπε με νόημα ο Νίκος Μπελογιάννης, ο οποίος υπενθύμισε πως ο Δημήτρης Πτωχός με το… βαρύ βιογραφικό, τις γνώσεις και το αποτέλεσμα σε ό,τι έχει καταπιαστεί, έχει ήδη σχεδιάσει ένα πλάνο 100 ημέρων, γρήγορης μετάβασης, στην περίπτωση που αναλάβει αυτός τα ηνία της Πελοποννήσου από την 1η Ιανουαρίου 2024. «Πρέπει να δώσουμε ευκαιρία σε νέους ανθρώπους, οι οποίοι είναι επιτυχημένοι εκ του αποτελέσματος και όχι με τις χειραψίες και το πόσες κηδείες θα πάνε», σχολίασε επίσης ο διευθυντής του Best ενώ αίσθηση προκάλεσαν και όσα σημειώθηκαν από τους ανταποκριτές του σταθμού στους άλλους νομούς, αφού αυτό που κυριαρχεί είναι η αποδοχή και η κοινή πλεύση στη γραμμή του κόμματος.

ΟΙ ΘΕΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ

Καυστικός στο σχολιασμό του ο Γιάννης Στεφανής από την Κορινθία που μεταξύ πολλών άλλων, θύμισε πως κανείς δεν γνώριζε στους νομούς εκτός Μεσσηνίας τον Παναγιώτη Νίκα, όταν ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης τον παρουσίασε στο Κιάτο και επεσήμανε πως και πολλοί δημοτικοί σύμβουλοι του νομού, είναι έτοιμοι να συστρατευτούν με τον Δημήτρη Πτωχό. Στην Αρκαδία το κλίμα ενότητας θεωρείται επίσης δεδομένο και αυτό πιστώνεται και στον Κώστα Βλάση, το όνομα του οποίου είχε ακουστεί έντονα για τη διεκδίκηση της Περιφέρειας, όμως σε καμία περίπτωση αυτό δεν άνοιξε κάποιο δρόμο διάσπασης. «Πέρα από μια αρχική σύγχυση που δημιουργήθηκε, από τη στιγμή που ξεκαθαρίστηκε το θέμα το κλίμα αρχίζει και αλλάζει στη ΝΔ στην Αρκαδία. Οι περισσότεροι θα συνταχθούν με τον κ. Πτωχό. Άλλωστε πολύ γνωστά πρόσωπα θα στελεχώσουν το ψηφοδέλτιο του κ. Πτωχού στο νομό», είπε ο Μηνάς Αρτόπουλος, τονίζοντας πως η αναφορά Νίκα πως υπάρχει κόμμα μέσα στο κόμμα, ήταν προσβλητική για τον Κυριάκο Μητσοτάκη για τον οποίο έλεγε πως είναι ο καλύτερος πρωθυπουργός. Στην Αργολίδα, όπως είπε η Κατερίνα Κουρτέλη, η είδηση δεν έπεσε σαν κεραυνός εν αιθρία, με την έμπειρη δημοσιογράφο να σχολιάζει την άμεση αντίδραση Καμπόσου. «Είδαμε τον κ. Καμπόσο που εξέδωσε πρώτος ανακοίνωση στήριξης στον κ. Πτωχό», είπε η ανταποκρίτρια του σταθμού στην Αργολίδα, με τον Νίκο Μπελογιάννη να παρεμβαίνει σε ό,τι αφορά στον κ. Μαλτέζο. «Είναι πρόεδρος του Πε.Συ. και υποψήφιος δήμαρχος Άργους – Μυκηνών και δεν έχει παραιτηθεί ακόμη;», διερωτήθηκε με την Κατερίνα Κουρτέλη να θυμίζει πως ο κ. Νίκας τον… έσπρωξε εκεί για να δημιουργήσει πρόβλημα στον κ. Καμπόσο. Τέλος, αίσθηση στη Λακωνία σύμφωνα με τον Γιάννη Παυλάκο, όπου και εκεί το κλίμα είναι ενωτικό, προκάλεσε το τετ α τετ Μπρατάκου – Νίκα σε πολιτιστική εκδήλωση.