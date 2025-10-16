Περιφέρεια Πελοποννήσου και Δήμος Σπάρτης ενεργοποιούν νέα πρόσκληση 5,4 εκατ. ευρώ για ενεργειακή αναβάθμιση αθλητικών και δημοτικών υποδομών

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου και ο Δήμος Σπάρτης προχωρούν σε μια ακόμη σημαντική επένδυση για την πόλη, ανακοινώνοντας νέα πρόσκληση συνολικού ύψους 5.400.000 ευρώ για έργα ενεργειακής αναβάθμισης δημοσίων κτιριακών υποδομών, στο πλαίσιο της εγκεκριμένης Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) του Δήμου Σπάρτης.

Η ανακοίνωση πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025, στην έδρα της Περιφέρειας Πελοποννήσου από τον Περιφερειάρχη, κ. Δημήτρη Πτωχό και τον Δήμαρχο Σπάρτης, κ. Μιχάλη Βακαλόπουλο, όπου τονίστηκε η άριστη συνεργασία μεταξύ Περιφέρειας και Δήμου και ο κοινός στόχος για μια πιο βιώσιμη, λειτουργική και ανθεκτική πόλη.

Η ΣΒΑΑ Σπάρτης, συνολικού προϋπολογισμού 17,7 εκατομμυρίων ευρώ, συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ και αποτελεί ένα ολοκληρωμένο επενδυτικό σχέδιο με παρεμβάσεις που έχουν ισχυρό κοινωνικό, περιβαλλοντικό και αναπτυξιακό αποτύπωμα.

Η νέα πρόσκληση περιλαμβάνει τρεις κομβικές παρεμβάσεις που θα συμβάλουν ουσιαστικά στην ενεργειακή αναβάθμιση και τη βελτίωση των δημοτικών υποδομών:

-Ενεργειακή αναβάθμιση του Κλειστού Γυμναστηρίου Σπάρτης, με στόχο τη μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας και τη βελτίωση των συνθηκών άθλησης.

-Ενεργειακή και λειτουργική αναβάθμιση του «Ματαλείου» Δημοτικού Κολυμβητηρίου, ώστε να εξυπηρετούνται αποτελεσματικά οι αθλητικοί σύλλογοι, οι δημότες και κυρίως τα παιδιά.

-Ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων της Δημοτικής Λαϊκής Αγοράς, με στεγασμένο διάδρομο και συνολικό εξωραϊσμό των υποδομών, για ένα πιο λειτουργικό και φιλικό αστικό περιβάλλον.

Όπως δήλωσε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, κ. Δημήτρης Πτωχός, «η επένδυση στην εξοικονόμηση ενέργειας και στη βιώσιμη λειτουργία των δημοσίων υποδομών είναι στρατηγική προτεραιότητα. Μέσα από τη ΣΒΑΑ Σπάρτης, στηρίζουμε την πόλη με έργα που συνδέουν την ενεργειακή μετάβαση, τον αθλητισμό και την κοινωνική συνοχή. Με τον Δήμαρχο Μιχάλη Βακαλόπουλο και τις υπηρεσίες μας, προχωρούμε από κοινού σε μια Σπάρτη σύγχρονη, ανθεκτική και με προοπτική». Παράλληλα, ο κ. Πτωχός ανακοίνωσε ότι θα ακολουθήσουν νέες προσκλήσεις, που θα αφορούν δράσεις κοινωνικού χαρακτήρα, αναπλάσεις, ενίσχυση των υποδομών και ανάδειξη του φυσικού τοπίου του Ευρώτα.

Ο Δήμαρχος Σπάρτης, κ. Μιχάλης Βακαλόπουλος, τόνισε ότι «η συνεργασία μας με την Περιφέρεια Πελοποννήσου είναι σταθερή, ουσιαστική και αποδοτική. Μαζί υλοποιούμε έργα που αναβαθμίζουν τις υποδομές της πόλης μας, ενισχύουν τον αθλητισμό και συμβάλλουν στην τοπική ανάπτυξη και την ποιότητα ζωής των πολιτών. Η Σπάρτη αλλάζει με σχέδιο, συνέπεια και όραμα. Θέλω να ευχαριστήσω τον Περιφερειάρχη Δημήτρη Πτωχό για τη διαρκή συνεργασία, την εμπιστοσύνη και τη στήριξη στις πρωτοβουλίες και δράσεις του Δήμου μας».

Τέλος, υπενθύμισαν ότι έχει εγκριθεί και η Στρατηγική Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) για τον ορεινό όγκο του Ταϋγέτου, που αφορά Σπάρτη και Καλαμάτα, με συνολικό προϋπολογισμό 11,67 εκατομμυρίων ευρώ, ανοίγοντας τον δρόμο για παρεμβάσεις που θα ενισχύσουν τις ορεινές κοινότητες, θα αναδείξουν τον φυσικό και πολιτιστικό πλούτο του Ταϋγέτου και θα προωθήσουν την απασχόληση και την κοινωνική συνοχή.