Η Περιφέρεια Πελοποννήσου αποκτά ενιαία ταυτότητα (video)

Με επίκεντρο την εξωστρέφεια και την ενίσχυση της περιφερειακής ταυτότητας, παρουσιάζεται απόψε στην Καλαμάτα το νέο Place Brand της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Πρόκειται για ένα στρατηγικό εργαλείο που ενώνει τοπικούς φορείς, πολίτες και επιχειρήσεις κάτω από μια κοινή ταυτότητα, προβάλλοντας τον τόπο ως σύγχρονο, αυθεντικό και ελκυστικό. Η νέα ταυτότητα βασίζεται σε 8 στρατηγικούς πυλώνες και 209 δράσεις, με στόχο η Πελοπόννησος να «μιλήσει» με μία φωνή τόσο στο εσωτερικό, όσο και στο παγκόσμιο κοινό.