Η Περιφέρεια Πελοποννήσου παρουσίασε το νέο της πρόσωπο στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (video)

Με εντυπωσιακή συμμετοχή επισκεπτών, έντονη ζωντάνια και γνήσιες πελοποννησιακές γεύσεις πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του Περιπτέρου της Περιφέρειας Πελοποννήσου στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Το περίπτερο συγκέντρωσε από την πρώτη στιγμή το ενδιαφέρον, κερδίζοντας τα θετικά σχόλια όλων για τη σύγχρονη αισθητική του, τη φιλοξενία που πρόσφερε αλλά και το μήνυμα που εκπέμπει για μία Πελοπόννησο που αλλάζει, διεκδικεί και επενδύει στο μέλλον της.

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός, στην ομιλία του, τόνισε ότι η ΔΕΘ είναι το μεγάλο βήμα της Ελλάδας για να παρουσιάσει τη δυναμική της, και πως η Πελοπόννησος βρίσκεται εκεί για να δείξει καθαρά ότι είναι παρούσα, απαιτητική και έτοιμη να κατακτήσει νέες κορυφές. Επίσης, έδωσε μία πρώτη γεύση από το νέο Place Brand της Περιφέρειας με το σύνθημα «Εδώ το αδύνατο είναι μόνο η αρχή», το οποίο συμπυκνώνει την ιστορία και την ταυτότητά της και ταυτόχρονα σηματοδοτεί μια νέα πορεία για το μέλλον.