Η Περιφέρεια Πελοποννήσου … στην Εθνική Άσκηση “Ερμής”

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου θα λάβει μέρος στη διεξαγωγή της Εθνικής Ασκησης “Ερμής”, μέρος της ευρωπαϊκής κοινής δράσης “SHARP” – Strengthened International Health Regulations and Preparedness in the EU – στην οποία συμμετέχει o ΕΟΔΥ για τη χώρα μας.

Στο πλαίσιο αυτής πραγματοποιήθηκε την περασμένη Παρασκευή 27 Μαΐου στα γραφεία της Περιφέρειας Πελοποννήσου, στην Τρίπολη, συνάντηση εργασίας μεταξύ της υπεύθυνης για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα SHARP, από πλευράς ΕΟΔΥ Ελεονώρα Χατζηπασχάλη με τον γενικό διευθυντή Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Πελοποννήσου Βασίλη Διαμαντόπουλο, Ιατρό Δημόσιας Υγείας, Διευθυντή ΕΣΥ και τον διευθυντή Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Σωτήρη Καμαρινόπουλο, Υγειονολόγο, με στόχο τον καθορισμό σημαντικών παραγόντων για την ομαλή διεξαγωγή της άσκησης.

Η ευρωπαϊκή κοινή δράση SHARP στοχεύει στην ενίσχυση της ετοιμότητας στην Ευρωπαϊκή Ενωση έναντι σοβαρών διασυνοριακών απειλών για την υγεία και στην υποστήριξη της εφαρμογής του Διεθνούς Υγειονομικού Κανονισμού (lHR) (2005).

Με την υλοποίηση της άσκησης Ετοιμότητας Εκτακτης Ανάγκης και Εντοπισμού και Αναφοράς Εκτακτου Περιστατικού Δημόσιας Υγείας, οι συμμετέχοντες εξασκούνται στο να περιγράψουν τις διαδικασίες που θα πρέπει να ακολουθήσουν καθώς και με ποιους φορείς θα πρέπει να επικοινωνήσουν, προκειμένου να επιτευχθεί η βέλτιστη αντιμετώπιση ανάλογου συμβάντος.

Η εθνική άσκηση προσομοίωσης “Ερμής” θα διεξαχθεί στις 17 Ιουνίου, στην πόλη της Καλαμάτας.

Στην εν λόγω εθνική άσκηση θα συμμετέχει η Περιφέρεια Πελοποννήσου μέσω της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας επιχειρησιακά καθώς και υβριδικά με υπαλλήλους σχετικών ειδικοτήτων και άλλων υπηρεσιών από το σύνολο της Περιφέρειας Πελοποννήσου.