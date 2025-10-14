Η Ποντιακή παράδοση ζωντάνεψε στα Φιλιατρά | Μια συγκινητική διαδρομή μέσα από χορούς και μνήμες (video)

Share Μια ξεχωριστή μουσικοχορευτική εκδήλωση αφιερωμένη στον Πόντο πραγματοποιήθηκε στα Φιλιατρά. Την βραδιά πλαισίωσαν μουσικοχορευτικά Σύλλογοι ενώ παρουσιάστηκαν σημαντικές ιστορικές αναφορές στο ελληνισμό του Πόντου. Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News. 14 Οκτωβρίου 2025 9:10 μμ ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΠΟΝΤΙΑΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΦΙΛΙΑΤΡΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ Οι θρύλοι του λαϊκού θεάτρου στο 9ο Διεθνές Φεστιβάλ Κουκλοθεάτρου Καλαμάτας (video) Διεθνές Φεστιβάλ 13.10.2025 Τέχνη, διάλογος και δημιουργία στο Μουσείο Ηλιόπουλου στα Φιλιατρά (video) 13.10.2025 Μεγάλη η προσέλευση επισκεπτών στη Δημοτική Πινακοθήκη Τρίπολης «Φίλιππος Τσιχριτζής» 13.10.2025 Array