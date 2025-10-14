Τελευταία Νέα
97.3best
Τρίτη
14
Οκτώβριος
TOP
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ

Η Ποντιακή παράδοση ζωντάνεψε στα Φιλιατρά | Μια συγκινητική διαδρομή μέσα από χορούς και μνήμες (video)

Share

Μια ξεχωριστή μουσικοχορευτική εκδήλωση αφιερωμένη στον Πόντο πραγματοποιήθηκε στα Φιλιατρά.

Την βραδιά πλαισίωσαν μουσικοχορευτικά  Σύλλογοι ενώ παρουσιάστηκαν σημαντικές ιστορικές αναφορές  στο ελληνισμό του Πόντου.

Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
ΕΤΙΚΕΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ