Μεγάλη η προσέλευση επισκεπτών στη Δημοτική Πινακοθήκη Τρίπολης «Φίλιππος Τσιχριτζής»

Λίγες ημέρες μετά τα εγκαίνια της Δημοτικής Πινακοθήκης Τρίπολης, η μεγάλη προσέλευση των επισκεπτών της μαρτυρά πως ήδη αποτελεί μια σημαντική εστία πολιτισμού και έναν ξεχωριστό πόλο έλξης για το φιλότεχνο κοινό.

Άνθρωποι των Γραμμάτων και των Τεχνών, οικογένειες με παιδιά, μαθητές και μαθήτριες, φοιτητές του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, μέλη συλλόγων και του ΚΑΠΗ, αλλά και επισκέπτες από γειτονικές πόλεις και την Αθήνα, είχαν την ευκαιρία να δουν και να θαυμάσουν έργα τέχνης (ζωγραφικής, χαρακτικής, γλυπτικής, σπουδές) τα οποία εκτίθενται στις έξι αίθουσες της Πινακοθήκης. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έδειξαν οι νέοι για την ψηφιακή εφαρμογή του ισογείου, όπου παρουσιάζεται ολόκληρη η συλλογή του Δήμου Τρίπολης.

Οι θετικές εντυπώσεις, τα όμορφα σχόλια και ο ενθουσιασμός των επισκεπτών, που δηλώνουν πως θα παροτρύνουν και άλλους να επισκεφθούν την Πινακοθήκη, δείχνουν ότι η προσπάθεια του Δήμου να ολοκληρώσει και να λειτουργήσει αυτόν τον χώρο πολιτισμού ήταν απόλυτα σωστή και ουσιαστική.

Στο επόμενο διάστημα προγραμματίζεται στους χώρους της Πινακοθήκης η διεξαγωγή εκπαιδευτικών προγραμμάτων για σχολεία, καθώς και περιοδικές εκθέσεις καλλιτεχνών στην ισόγεια αίθουσα της Πινακοθήκης.

Σε δηλώσεις του ο Δήμαρχος κ. Κώστας Τζιούμης τόνισε: «Η Πινακοθήκη μας ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο για τον πολιτισμό στην πόλη. Θέλουμε να γίνει ένα ζωντανό σημείο αναφοράς για τους δημότες και τους επισκέπτες, ένας χώρος γνώσης, δημιουργίας και έμπνευσης για όλες τις γενιές».

Οι ώρες λειτουργίας της Πινακοθήκης είναι: Τρίτη 18.00-21.00, Πέμπτη 9.30-13.00 και Σάββατο 11.00-14.00.

Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.