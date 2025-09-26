Η πρώτη πιστοποιημένη γευσιγνώστρια μελιού που εκπροσωπεί την Ελλάδα στο παγκόσμιο συνέδριο της Apimondia 2025 (video)

Η Apimondia 2025 , το μεγαλύτερο διεθνές συνέδριο μελισσοκομίας παγκοσμίως, που

πραγματοπιείτε στην Κοπεγχάγη της Δανίας, από τις 23 έως τις 27 Σεπτεμβρίου. Στο

πλαίσιο της διοργάνωσης, εγκαινιάζεται το Global Honey Bar, μια διεθνής πλατφόρμα όπου

κάθε χώρα παρουσιάζει αντιπροσωπευτικά, αυθεντικά και ποιοτικά μέλια.

Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν ποικιλίες και να μάθουν για τον

μελισσοκόμο, τον τόπο παραγωγής, την ποικιλία και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε

μελιού.

Η Ελλάδα εκπροσωπείτε από την Μαίρη Νικολάου, την πρώτη πιστοποιημένη

γευσιγνώστρια μελιού στη χώρα μας, η οποία φιλοξενήθηκε στην εκπομπή ”Τι Λες Τώρα” με την Αναστασία Μάντζαρη. Σκοπός της είναι να αναδείξει την ποιότητα και την

πολιτισμική ταυτότητα του ελληνικού μελιού.