Πάνος Ρούτσι: «Δεν θέλω μόνο ταυτοποίηση της σορού, αλλά και τοξικολογικές εξετάσεις» – Συνεχίζει την απεργία πείνας

Δεκτό έγινε σήμερα Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου το αίτημα του Πάνου Ρούτσι που κάνει απεργία πείνας, για εκταφή του γιου του, Ντένις, ο οποίος είναι ένα από τα θύματα στο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Ο Πάνος Ρούτσι εμφανίστηκε ικανοποιημένος από αυτή την εξέλιξη, ωστόσο τόνισε στο Open πως δεν είναι ακριβώς αυτό που επιθυμεί, καθώς θέλει και τοξικολογικές εξετάσεις για να διερευνηθούν τα αίτια του θανάτου του γιου του στο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Ο απεργός πείνας ανέφερε συγκεκριμένα: «Δεν είναι αυτό που επιθυμώ ακριβώς. Δεν θέλω μόνο ταυτοποίηση της σορού. Θέλω και τοξικολογικές εξετάσεις για να διερευνηθούν τα αίτια του θανάτου του γιου μου».

Παράλληλα έκανε γνωστό πως θα συνεχίσει την απεργία πείνας που έχει ξεκινήσει εδώ και 12 ημέρες, παρά το γεγονός πως η εισαγγελέας πρωτοδικών στη Λάρισα έκανε δεκτό το αίτημα εκταφής του γιου του.

