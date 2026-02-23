Η ψηφιοποίηση των ενσήμων φέρνει το τέλος των προσωρινών συντάξεων από τον ΕΦΚΑ

Το τέλος του μέτρου της προσωρινής σύνταξης φέρνει η ολοκλήρωσης της ψηφιοποίησης των ενσήμων από τον ΕΦΚΑ, η οποία θα μηδενίσει σε αρκετές περιπτώσεις τον χρόνο απονομής των συντάξεων.

Πέντε χρόνια μετά τη θέσπιση του μέτρου χορήγησης προκαταβολής σύνταξης και αφού μεσολάβησαν αμέτρητες εργατοώρες, λογισμικά και αυτοματισμοί για να επουλωθεί η «πληγή» των καθυστερήσεων που μεσολαβούσαν από την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης μέχρι την απονομή της σύνταξης, φαίνεται πως έρχεται η ώρα για την σταδιακή κατάργηση του μέτρου ενίσχυσης των συνταξιούχων, οι οποίοι αντιμετώπιζαν πρόβλημα επιβίωσης μέχρι να λάβουν τη σύνταξή τους.

Ειδικά στο Δημόσιο, το ποσό της προσωρινής σύνταξης δίνεται αυτομάτως με την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης. Συγκεκριμένα, οι υπάλληλοι που συνταξιοδοτούνται λόγω γήρατος από το Δημόσιο λαμβάνουν ως προσωρινή σύνταξη το 50% των αποδοχών που τους αναλογούν με βάση το μισθολόγιο του 2011. Το ποσό αυτό υπολείπεται σημαντικά έναντι της σύνταξης και βάσει νόμου καταβάλλεται για ένα τρίμηνο εντός του οποίου οι ασφαλισμένοι θα πρέπει να πάρουν την οριστική τους σύνταξη.

Ωστόσο, με την ψηφιοποίηση των ενσήμων οι χρόνοι απονομής των συντάξεων των δημοσίων υπαλλήλων εξαλείφθηκαν, καθώς εκδίδονται με την αυτοματοποιημένη διαδικασία σε έναν ή το αργότερο δύο 2 μήνες. Στις συντάξεις θανάτου μάλιστα η μεταβίβαση γίνεται ήδη αυθημερόν με την υποβολή της αίτησης.

