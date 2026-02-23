Τελευταία Νέα
97.3best
Δευτέρα
23
Φεβρουάριος
TOP
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η ψηφιοποίηση των ενσήμων φέρνει το τέλος των προσωρινών συντάξεων από τον ΕΦΚΑ

Share

Το τέλος του μέτρου της προσωρινής σύνταξης φέρνει η ολοκλήρωσης της ψηφιοποίησης των ενσήμων από τον ΕΦΚΑ, η οποία θα μηδενίσει σε αρκετές περιπτώσεις τον χρόνο απονομής των συντάξεων.

Πέντε χρόνια μετά τη θέσπιση του μέτρου χορήγησης προκαταβολής σύνταξης και αφού μεσολάβησαν αμέτρητες εργατοώρες, λογισμικά και αυτοματισμοί για να επουλωθεί η «πληγή» των καθυστερήσεων που μεσολαβούσαν από την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης μέχρι την απονομή της σύνταξης, φαίνεται πως έρχεται η ώρα για την σταδιακή κατάργηση του μέτρου ενίσχυσης των συνταξιούχων, οι οποίοι αντιμετώπιζαν πρόβλημα επιβίωσης μέχρι να λάβουν τη σύνταξή τους.

Ειδικά στο Δημόσιο, το ποσό της προσωρινής σύνταξης δίνεται αυτομάτως με την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης. Συγκεκριμένα, οι υπάλληλοι που συνταξιοδοτούνται λόγω γήρατος από το Δημόσιο λαμβάνουν ως προσωρινή σύνταξη το 50% των αποδοχών που τους αναλογούν με βάση το μισθολόγιο του 2011. Το ποσό αυτό υπολείπεται σημαντικά έναντι της σύνταξης και βάσει νόμου καταβάλλεται για ένα τρίμηνο εντός του οποίου οι ασφαλισμένοι θα πρέπει να πάρουν την οριστική τους σύνταξη.

Ωστόσο, με την ψηφιοποίηση των ενσήμων οι χρόνοι απονομής των συντάξεων των δημοσίων υπαλλήλων εξαλείφθηκαν, καθώς εκδίδονται με την αυτοματοποιημένη διαδικασία σε έναν ή το αργότερο δύο 2 μήνες. Στις συντάξεις θανάτου μάλιστα η μεταβίβαση γίνεται ήδη αυθημερόν με την υποβολή της αίτησης.

Διαβάστε περισσότερα στο δημοσίευμα του www.insider.gr πατώντας ΕΔΩ

Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
ΕΤΙΚΕΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Η ενημέρωση με επίκεντρο εσένα... Ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο

Επικοινωνία: [email protected] , +30 27210 63264

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΙΔΙΟΚΤΗΣΤΗΣ: Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: Best-tv.gr
ΕΔΡΑ: Καλαμάτα, Ηρώων Πολυτεχνείου 0, 24134
ΑΦΜ: 801227730
ΔΟΥ: Καλαμάτα
ΤΗΛ – EMAIL: 2721063264 / [email protected]
ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ: Μπελογιάννης Χρήστος, Μπελογιάννης Γιώργος
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Μπελογιάννης Χρήστος
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Θέμης Κανελλόπουλος
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ / ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ DOMAIN: Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.
Copyright © 2020 BEST MEDIA | Designed & Powered By nxcode