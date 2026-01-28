Τελευταία Νέα
Η συγκλονιστική αλληγορία «Ο Μύθος της Κατσίκας» από το σχήμα ‘’ΣΥΝ ΕΝΑ’’ στο Αμφιθέατρο Φιλαρμονικής (video)

Στο στούντιο της εκπομπής «Τι λες τώρα» με την Αναστασία Μάντζαρη, βρέθηκαν καλεσμένοι οι ερασιτέχνες ηθοποιοί Σοφία Μποτσέα και Αρμάν Καραπετιάν, σε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση για την παράσταση «Ο Μύθος της Κατσίκας». Οι δύο συντελεστές του σχήματος «ΣΥΝ ΕΝΑ – Μιχάλης Τούμπουρος» μίλησαν για τη σκληρή αλλά επίκαιρη αλληγορία σε σκηνοθεσία Πάνου Ηλιόπουλου, που ανεβαίνει στο Αμφιθέατρο της Φιλαρμονικής και έχει ήδη προκαλέσει αίσθηση. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, αναλύθηκαν οι λεπτές ισορροπίες ανάμεσα στον θύτη και το θύμα, η γοητεία της εξουσίας, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο η μουσική και η ατμόσφαιρα του καμπαρέ ξεγυμνώνουν την ανθρώπινη φύση. Μια εκ βαθέων εξομολόγηση για μια παράσταση  που αρνείται να προσφέρει εύκολες απαντήσεις, αφήνοντας το κοινό αντιμέτωπο με τις δικές του αλήθειες.

