Η Τρίπολη τίμησε τον διεθνή επιστήμονα Χρίστο – Χαρίλαο Παπαδημητρίου

Σε μια ιδιαίτερα συγκινητική και λαμπρή τελετή, που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή (17.10) στο Μαλλιαροπούλειο Θέατρο, ο Δήμος Τρίπολης τίμησε τον διεθνώς αναγνωρισμένο επιστήμονα, συγγραφέα και άνθρωπο του πνεύματος, κ. Χρίστο – Χαρίλαο Παπαδημητρίου, απονέμοντάς του τον τίτλο του Επίτιμου Δημότη Τρίπολης.

Ο κ. Παπαδημητρίου, με ρίζες από τις Αραχαμίτες, έχει διαγράψει μια εντυπωσιακή πορεία στον χώρο της Επιστήμης των Υπολογιστών, έχοντας διατελέσει καθηγητής σε κορυφαία πανεπιστήμια του κόσμου, όπως το Harvard, το MIT και το Berkeley, και έχοντας συμβάλει καθοριστικά στην πρόοδο της παγκόσμιας επιστημονικής γνώσης.

Την Περιφέρεια Πελοποννήσου εκπροσώπησαν ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης, Χρήστος Λαμπρόπουλος, και ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αρκαδίας, Κώστας Μανδρώνης, οι οποίοι συνεχάρησαν τον τιμώμενο για την εξαιρετική του προσφορά στην επιστήμη και τον πολιτισμό, τονίζοντας πως η Πελοπόννησος και ιδιαίτερα η Αρκαδία τιμούν με υπερηφάνεια τους ανθρώπους που με το έργο και την πορεία τους αποτελούν φωτεινά παραδείγματα για τις νέες γενιές.