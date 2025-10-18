«Καλαμάτα 2030» – Παρουσίαση έργων και δράσεων του Κλιματικού Συμβολαίου, το Σάββατο 25 Οκτωβρίου στο Πνευματικό Κέντρο

Ο Δήμος Καλαμάτας, μέλος της Αποστολής των 100 Κλιματικά Ουδέτερων και Έξυπνων Πόλεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σας προσκαλεί το Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 19:00 στο Δημοτικό Πνευματικό Κέντρο της πόλης στην εκδήλωση με τίτλο «Καλαμάτα 2030».

Εκεί θα παρουσιαστεί η εξέλιξη του στρατηγικού σχεδιασμού της Αποστολής του Δήμου με έργα και δράσεις του Κλιματικού Συμβολαίου, που δεν αφορούν μόνο το περιβάλλον, αλλά την ίδια μας τη ζωή: τον αέρα που αναπνέουμε, τους δρόμους που περπατάμε, τα σπίτια, τα κτήρια και τις γειτονιές μας. Με πράσινες αναπλάσεις, καθαρές μεταφορές, ανακαινίσεις που εξοικονομούν ενέργεια, κυκλική οικονομία, καινοτομία και εκπαίδευση, συνεχίζουμε να οικοδομούμε μια πόλη πιο ανθεκτική, πιο προσβάσιμη, περισσότερο ανθρώπινη. Το ταξίδι αυτό δεν είναι μόνο του Δήμου – μας αφορά όλους.

Κατά την διάρκεια της σημαντικής αυτής εκδήλωσης για την Καλαμάτα, θα πραγματοποιηθούν:

– Podcast του Συμβολαίου Νεολαίας Καλαμάτας με πολιτικούς και σημαντικά πρόσωπα

– Κλειστά workshops για δημοσιογράφους “Η Κλιματική Αλλαγή ως Είδηση: Ενημερώνοντας το Κοινό” και για γυναίκες “Γυναίκες απέναντι στην Κλιματική Κρίση” με την Αλεξάνδρα Πολιτάκη, διδ. Πολιτικός Επιστήμονας, Πρέσβειρα του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για το Κλίμα

– Εργαστήρι – brunch club στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας για παιδιά έως 7 ετών με φρούτα και λαχανικά εποχής με την Penelope Vasquez-Hadjilyra, αρχιτεκτόνισσα, μέλος του MaaSlab Institute, Πρέσβειρα του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για το Κλίμα

– Έκθεση Φωτογραφίας “Εδώ Ζούμε” με την συνδιοργάνωση του ΟΦΥΠΕΚΑ με βραβευμένες σπάνιας ομορφιάς φωτογραφίες που αναδεικνύουν την βιοποικιλότητα μέρος του έργου LIFE-IP 4 NATURA project με την συνεργασία της WWF

– Έκθεση Ζωγραφικής “Φαντάσου την Γειτονιά σου” από τα Δημοτικά Σχολεία της πόλης

– Μια μεγάλη τοιχογραφία σε κεντρικό σημείο της πόλης που θα σηματοδοτεί τον πολιτιστικό και αγροδιατροφικό πλούτο της περιοχής

– Networking afterparty με dj set από την Lila Cont

Στις 25 Οκτωβρίου, η Καλαμάτα καλεί κάθε κάτοικο να ενώσει τη φωνή και τη δύναμή του στην κοινή μας Αποστολή: να φτιάξουμε την πόλη που αξίζουμε, για εμάς και για τις επόμενες γενιές μας.