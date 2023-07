Icon of the seas: Το μεγαλύτερο κρουαζιερόπλοιο στον κόσμο έρχεται να κατακτήσει την Καραϊβική

To Icon of the Seas το μεγαλύτερο κρουαζιερόπλοιο στον κόσμο είναι έτοιμο να κατακτήσει τις θάλασσες της Καραϊβικής, καθώς πραγματοποίησε το πρώτο δοκιμαστικό ταξίδι του.

Το μήκος του ανέρχεται στα 365 μέτρα και ζυγίζει 250.800 τόνους.

Το τεράστιο κρουαζιερόπλοιο αναμένεται να κάνει το πρώτο του ταξίδι τον Ιανουάριο του 2024 φιλοξενώντας περίπου 5.610 επιβάτες και 2.350 μέλη πληρώματος.

Για την κατασκευή του έχουν εργαστεί περίπου 2.600 εργάτες στο πασίγνωστο ναυπηγείο Meyer Turku της Φινλανδίας ενώ εκατοντάδες άλλοι παρατηρούν τις δοκιμές για 4 ημέρες.

Σύμφωνα με το CNN, το καλύτερο και πιο διασκεδαστικό μέρος του πλοίου θα είναι το Category 6, το μεγαλύτερο εν πλω θαλάσσιο πάρκο με νεροτσουλήθρες, το οποίο θα έχει 6 νεροτσουλήθρες σε μέγεθος ρεκόρ. Για όσους θέλουν μια πιο χαλαρωτική εμπειρία, θα μπορούν να αράξουν σε μια από τις 7 πισίνες του και τα 9 τζακούζι του.

Οι παροχές του κρουαζιερόπλοιου

Η εταιρεία υπόσχεται ότι οι επιβάτες θα έχουν περίπου 40 διαφορετικές επιλογές φαγητού, ποτού και διασκέδασης εν πλω μεταξύ 20 καταστρωμάτων και 8 διαφορετικών «γειτονιών» που θα μπορούν να εξερευνήσουν. Θα υπάρχουν επιλογές για όλα τα γούστα, για παιδιά και ενήλικες ενώ θα έχει και το πρώτο μπαρ με σόου με πιάνο.

Μαζί με αυτά, υπάρχουν και 28 διαφορετικοί τύποι καταλυμάτων, μεταξύ των οποίων πολλά δωμάτια για οικογένειες, άλλα δωμάτια με θέα στον ωκεανό και άλλα δωμάτια για παρέες. Η εταιρεία δηλώνει ότι θέλει να δημιουργήσει «την καλύτερη και πληρέστερη βάση» για τους επιβάτες.

Το Icon of the Seas είναι επίσης το πρώτο πλοίο της Royal Caribbean που θα έχει καύσιμο από υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG) και τεχνολογία με κυψέλες καυσίμου, σε μια προσπάθεια της εταιρείας για μετάβαση προς ένα μέλλον καθαρότερης ενέργειας.

Το ταξίδι

Το Icon of the Seas θα πραγματοποιεί ταξίδια 7 διανυκτερεύσεων από το Μαϊάμι προς την ανατολική και τη δυτική Καραϊβική όλο τον χρόνο. Κάθε ταξίδι θα στο Perfect Day στο CocoCay, το βραβευμένο ιδιωτικό νησί της Royal Caribbean αλλά και την παραλία Hideaway, τη νέα επέκταση του νησιού που θα συναρπάσει τους επισκέπτες.

«Πιστεύουμε ότι είναι οι απόλυτες οικογενειακές διακοπές. Είναι συγκλονιστικό να σκεφτεί κανείς πόση ενέργεια και πόση δουλειά έχει πέσει για να κατασκευαστεί αυτό το κρουαζιερόπλοιο», δήλωσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Royal Carribean, ο Μάικλ Μπέιλι.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Royal Carribean θα σπάσει το δικό της ρεκόρ με το μεγαλύτερο κρουαζιερόπλοιο του κόσμου, καθώς ήδη έχει στον στόλο της το Wonder of the Seas, το οποίο ξεκίνησε τα ταξίδια μόλις πέρυσι και είναι περίπου 300 μέτρα μικρότερο από το Icon of the Seas.