Ίδρυμα Ωνάση | Οι «Οργανούληδες» έρχονται στην Καλαμάτα για να μοιραστούν μυστικά για γερά παιδιά

Οι «Οργανούληδες», το καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που μαθαίνει στα παιδιά μυστικά για την υγιεινή ζωή, αλλά και την αξία της δωρεάς οργάνων, επισκέπτονται την Καλαμάτα, έχοντας ήδη γνωρίσει περισσότερους από 30.000 μαθητές σε όλη την Ελλάδα!

Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ημέρας Δωρεάς Οργάνων, Ιστών και Κυττάρων, μια πρωτοβουλία του Συμβουλίου της Ευρώπης, που φέτος πραγματοποιείται στην Καλαμάτα, οι «Οργανούληδες» θα βρίσκονται στην Κεντρική Πλατεία, την Παρασκευή και το Σάββατο, 10 και 11 Οκτωβρίου.

Το δημοφιλές εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την υγιεινή ζωή και τη δωρεά οργάνων απευθύνεται σε μαθητές ηλικίας 7 έως 11 χρονών, τελεί υπό την επιστημονική αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων, του Υπουργείου Υγείας και υποστηρίζεται από το Ίδρυμα Ωνάση.

Στην Κεντρική Πλατεία Καλαμάτας, οι «Οργανούληδες» θα υποδέχονται μικρούς και μεγάλους, ώστε να ενημερώσουν με ευφάνταστο και δημιουργικό τρόπο για τις υγιεινές συνήθειες και τη σπουδαιότητα της δωρεάς οργάνων, μοιράζοντας δημιουργικό υλικό και στιγμές χαράς και διασκέδασης.

Οι «Οργανούληδες» θα βρίσκονται στην Κεντρική Πλατεία:

Παρασκευή 10/10: 18:00 – 20:00

18:00 – 20:00 Σάββατο 11/10:10:00 – 14:00 και 17:00 – 21:00

Το Σάββατο 11/10, 19:00 – 20:00, θα πραγματοποιηθεί ενημερωτική παρουσίαση του προγράμματος από στελέχη του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων και του Ωνάσειου Νοσοκομείου.

Η Ευρωπαϊκή Ημέρα Δωρεάς Οργάνων, Ιστών και Κυττάρων, που εορτάζεται κάθε χρόνο το δεύτερο Σάββατο του Οκτωβρίου, ενώνει τις ευρωπαϊκές χώρες στην προσπάθεια ευαισθητοποίησης του κοινού, αναδεικνύοντας τη σημασία της αλληλεγγύης και τιμώντας τους δότες και τις οικογένειές τους. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί τη ζωή!

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία, μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο [email protected].

Επιπλέον πληροφορίες

Το πρόγραμμα είναι μέρος της Εθνικής Πρωτοβουλίας που έχει αναλάβει το Ίδρυμα Ωνάση για τη Δωρεά Οργάνων και τις Μεταμοσχεύσεις. Με όραμα την ανοικοδόμηση του τομέα των μεταμοσχεύσεων, αλλά και την ανάπτυξη και την ενίσχυση της κουλτούρας της δωρεάς οργάνων στη χώρα μας, το Ίδρυμα Ωνάση ανέλαβε μια Εθνική Πρωτοβουλία, σε συνεργασία με τον Ελληνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ) και το Ωνάσειο Νοσοκομείο.