Απεργιακή κινητοποίηση την Τρίτη 14 Οκτωβρίου στην κεντρική πλατεία Καλαμάτας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η μεγάλη συμμετοχή στην απεργία της 1ης Οκτώβρη είναι ήδη ένα εμπόδιο στο τερατούργημα που περιέχει τη 13ωρη εργασία, τη διευθέτηση του εργάσιμου χρόνου, προσλήψεις-απολύσεις 48ωρου με SMS, κατάτμηση της άδειας και άλλες αντεργατικές διατάξεις.

Συνεχίζουμε αυτόν τον αγώνα με νέα απεργία στις 14 Οκτώβρη (μέρα ψήφισης του νομοσχεδίου). Η μαζική συμμετοχή και στη νέα απεργία θα βάλει νέα εμπόδια. Άλλωστε διαχρονικά μόνο κάτω από μεγάλες κινητοποιήσεις πάρθηκαν πίσω νομοσχέδια ή εκεί που ψηφίστηκαν δεν εφαρμόστηκαν ποτέ.

Τώρα χρειάζεται όλοι οι εργαζόμενοι του κλάδου στην περιοχή να έρθουν σε επικοινωνία με το Συνδικάτο να μπουν περισσότεροι στη μάχη, κόντρα στην μοιρολατρία και τον φόβο. Την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης δεν δεχόμαστε να δουλεύουμε 13 ώρες, να γυρίσουμε 150 χρόνια πίσω. Δε δεχόμαστε να μην έχουμε χρόνο να δούμε τα παιδιά μας, ούτε να δουλεύουνε μέχρι τα γεράματα στα εργοστάσια για να κερδίζουν οι μέτοχοι των εταιριών.

Δεν αφήνουμε τις ζωές μας στα χέρια τους

Είμαστε άνθρωποι και όχι μηχανές

Η δύναμη μας είναι ο αγώνας, μέσα από το σωματείο μας ενάντια στην πολιτική που μας βλέπει σαν μηχανές, χτυπώντας τα εργασιακά μας δικαιώματα, που τσακίζει τις καθημερινές μας ανάγκες, την ώρα που η οικονομία μετατρέπεται σε πολεμική. Από αυτήν την υπόθεση δεν περισσεύει κανένας.

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, σας καλούμε να κάνετε το βήμα, να έρθετε σε επικοινωνία με το Συνδικάτο, να απεργήσετε!

ΟΛΟΙ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 13/10 10:00πμ Κεντρική Πλατεία Καλαμάτας

Διεκδικούμε:

· Να μην περάσει το αντεργατικό νομοσχέδιο. Κατάργηση των νόμων που καταργούν το 8ωρο και φέρνουν την ευελιξία και τις ελαστικές μορφές απασχόλησης.

· 7ωρο–5ήμερο–35ωρο με αυξήσεις στους μισθούς και ΣΣΕ

· Μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς

· Επαναφορά των τριετιών (2012-2023)

· Λεφτά για μισθούς, συντάξεις, υγεία, παιδεία και όχι για πολεμικούς εξοπλισμούς

· Απεμπλοκή της Ελλάδας από τους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και πολέμους

ΤΩΡΑ μειωμένος και σταθερός χρόνος εργασίας με αύξηση μισθών. Υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.